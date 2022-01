Epifania all’Allianz Cloud: l’Allianz Powervolley affronta la Gas Sales Bluenergy Piacenza per la 3° giornata di ritorno

(mi-lorenteggio.com) MILANO, 5 gennaio 2022 – Epifania all’insegna del volley per l’Allianz Powervolley Milano che giovedì 6 gennaio scenderà in campo per la sfida delle 16:00 in diretta su RAI Sport con la Gas Sales Bluenergy Piacenza tra le mura amiche dell’Allianz Cloud per la 3° giornata di ritorno di Superlega. I meneghini sono reduci dalla vittoria sofferta al tie break sul campo di Taranto nel recupero della 13a giornata, risultato che ha consegnato 2 punti al sestetto lombardo, ora ottavo con dei match da recuperare (settimo a fine girone di andata) e destinato alla spedizione a Civitanova nei Quarti di Del Monte® Coppa Italia. Per i ragazzi di coach Piazza è arrivato il momento di andare a caccia del primo acuto del girone di ritorno: avversario di turno Piacenza. La formazione di Bernardi, forte della vittoria di domenica con Monza, ha rotto l’astinenza dopo oltre un mese senza successi conquistando l’intera posta in palio contro i brianzoli. Un incontro quello che si disputerà il giorno della Befana che non sarà dei più semplici per Piano e compagni: sarà importante per la compagine ambrosiana troverà la continuità di gioco che contro Taranto si è dimostrata altalenante. Ad oggi le due compagini si trovano rispettivamente a quota 17 punti (8° posizione) e 21 punti (5° posizione) con entrambe 12 partita disputate.

DICHIARAZIONI

Matteo Staforini (Allianz Powervolley Milano): “Piacenza è una squadra molto forte e molto solida. È nostra diretta concorrente in classifica ed è reduce da una vittoria importante contro Monza per 3-0. Ci teniamo a fare bene e a fare il nostro gioco per portare a casa il massimo risultato. I loro punti di forza sono sicuramente il servizio e il muro: noi dobbiamo essere bravi ad avere pazienza nelle azioni più lunghe perché sappiamo che può essere una partita molto combattuta com’è stata quella dell’andata. Dobbiamo sfruttare al meglio le occasioni e i punti decisivi che ci verranno dati”.

PRECEDENTI

Le due squadre si sono incontrate già 5 volte. 2 successi per Milano e 3 per Piacenza.

EX

Alessandro Tondo a Milano dal 2016/17 al 2018/19.

COME VEDERE LA PARTITA

La partita delle ore 16:00 tra Milano e Piacenza sarà visibile in diretta su Rai Sport e sul sito Volleyballworld.tv.

PROBABILI FORMAZIONI

Allianz Powervolley Milano: Porro-Patry, Ishikawa-Jaeschke, Piano-Chinenyeze, Pesaresi (L). All. Piazza.

Gas Sales Bluenergy Piacenza: Brizard-Lagumdzija, Holt-Caneschi, Rossard-Recine, Scanferla (L). All. Bernardi.

Arbitri: Zanussi, Goitre (Rusconi).

Impianto: Allianz Cloud di Milano

