Ethereum: Tori contro Orsi

Milano, 18 dicembre 2021 – Ethereum (CRYPTO:ETH), la seconda criptovaluta più grande per valore di mercato, ha avuto una corsa mostruosa ed è salita del 453% quest’anno. Inoltre, Ethereum, che è alimentato dai token Ether, ha davvero iniziato a dimostrare che può essere utilizzato in molti altri modi oltre che come valuta. Dopo una corsa così grande, tuttavia, diamo un’altra occhiata ai casi toro e orso per Ethereum.

Tori: Utilità nel mondo reale e un grande aggiornamento in arrivo

Bram Berkowitz: Ethereum ha mostrato quanta utilità nel mondo reale ha quest’anno con l’ampio rilascio di token non fungibili (NFT), che sono essenzialmente certificati digitali di proprietà per cose come opere d’arte, immagini, file audio e video che sono memorizzati e protetti su un libro mastro distribuito, e tipicamente associati a qualche tipo di scarsità. Chissà, tra 50 anni, le persone potrebbero essere più propense a mostrare le loro opere d’arte digitali nel metaverso piuttosto che appenderle alle pareti delle loro case. La tecnologia di Ethereum viene utilizzata anche in molti altri settori come la finanza, il gioco e la pubblicità.

Una volta che l’aggiornamento sarà completato, Ethereum passerà ad un cosiddetto processo di estrazione proof-of-stake che utilizza molta meno energia, in cui i proprietari esistenti “puntano” i loro token per convalidare le transazioni e creare nuovi token. L’aggiornamento della rete permetterà anche a Ethereum di operare molto più velocemente. La blockchain di Ethereum ora può elaborare solo 15-45 transazioni al secondo, ma dopo l’aggiornamento, avrà il potenziale per elaborare fino a 100.000 al secondo. Potrebbe quindi valere la pena fare subito trading di Eth con BitIQ app.

Ethereum 2.0 ha anche portato la rete a bruciare i token Ether, il che ha iniziato a frenare l’offerta illimitata della criptovaluta. Negli ultimi tre o quattro mesi, più di 1 milione di Ether sono stati bruciati, il che significa che sono stati tolti dalla circolazione. Ora, l’obiettivo di questo è quello di provare ad abbassare le alte commissioni di transazione sulla rete, che non ha ancora funzionato del tutto. Ma se l’aggiornamento riduce l’offerta di token, probabilmente sarà una buona cosa per gli investitori.

Orsi: Ci sono più rischi di quanto si pensi

Rick Munarriz: Sono generalmente rialzista quando si tratta di Ethereum, ma questo non significa che non vedo i molti rischi che vengono insieme al possedere un pezzo della seconda criptovaluta più preziosa del mondo. In questo momento è facile vedere il fascino di Ethereum. È la criptovaluta che ha messo sulla mappa i contratti intelligenti – accordi che si auto-eseguono quando vengono soddisfatte determinate condizioni. Inciampa in una piattaforma di trading NFT o in un’altra applicazione blockchain e c’è una buona possibilità che sia alimentata da Ethereum all’altra estremità.

Il problema qui è che Ethereum – e i suoi investitori – potrebbero sopravvalutare la loro posizione nella catena alimentare delle criptovalute. I fan di Ethereum non vedono l’ora che arrivi il “flippening”, il momento in cui Ethereum supererà Bitcoin (CRYPTO:BTC) nel market cap. Il problema è che invece di Ethereum è un distruttore di Bitcoin, potremmo vedere altre valute digitali che rovinano la festa di Ethereum. Con gli occhi puntati sul premio di market-cap, gli investitori di Ethereum sembrano ignorare un sacco di criptovalute più piccole che hanno superato Ethereum in termini di numero di transazioni che possono essere completate e a costi di transazione inferiori. La contropartita rialzista qui è che Ethereum colpirà di nuovo quando completerà la sua trasformazione 2.0 in proof of stake nei prossimi mesi, ma una parola può far tacere la stanza: Taproot.

Taproot è il primo grande aggiornamento di Bitcoin in quattro anni, e quando è stato lanciato il mese scorso ha finalmente portato il più grande player di criptovalute del mondo a contendersi il mercato degli smart-contracts. Bitcoin? Smart contract? Il flippening sta per diventare il floppening? Ancora più importante, Bitcoin non si è radunato sulla notizia di Taproot, proprio come Ethereum non è probabile che decolli una volta che il suo restyling è completo.

L. M.