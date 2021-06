Festa del Solstizio d’Estate negli Orti Botanici di Brera e Città Studi, dell’Università Statale di Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 giugno 2021- Gli Orti botanici dell’Università Statale di Milano, aderenti alla Rete lombarda, festeggiano l’arrivo dell’estate con “SIAMO TUTTI BIODIVERSI”, una rassegna di eventi per adulti e piccini, in programma dal 19 al 22 giugno.

Come afferma Martin Kater, presidente della Rete degli orti botanici della Lombardia e delegato per la conservazione e valorizzazione degli orti botanici universitari dell’Università Statale di Milano: “gli orti botanici sono musei della biodiversità e, grazie a questa iniziativa, i nostri Orti avranno l’opportunità di accogliere visitatori curiosi aiutandoli ad acquisire una maggiore consapevolezza verso un patrimonio di inestimabile valore e bellezza”.

ORTO DI BRERA

Attività in presenza

19 giugno 2021

Orto Botanico di Brera dell’Università degli Studi di Milano

Ingresso via Brera 28 o via F.lli Gabba 10

Mostra

Titolo: ‘LUCE’

La mostra fotografica presenta una selezione di opere realizzate da studenti di varie località d’Italia nell’ambito del Progetto Scatti di scienza, che l’Orto Botanico porta avanti da 11 anni insieme a Scienza under 18.

Il tema LUCE è il filo conduttore degli scatti che mostrano scenari, fenomeni scientifici, strategie in natura, anche oltre ciò che l’occhio è in grado di osservare.

DOVE: Aula Vitman, dalle 10:00 alle 18:00

COME: ingresso libero, con contingentazione degli accessi per rispetto delle norme sanitarie

Mostra

Titolo: ‘LOMBARDIA: UN TESORO DI BIODIVERSITÀ’

In Lombardia si contano più di 3.000 specie vegetali, di cui molte sono endemiche, cioè presenti esclusivamente nel territorio regionale. Questo e molto altro si potrà scoprire nella mostra organizzata dal progetto europeo Life Gestire 2020, il cui obiettivo principale è lo sviluppo di azioni per la protezione di specie ed habitat di importanza comunitaria.

(Capofila: Regione Lombardia. Partner: ERSAF, LIPU, WWF, FLA, Comando Regione Carabinieri Forestali, Comunità Ambiente srl.)

DOVE: Spazio esterno adiacente l’Aula Vitman, dalle 10:00 alle 18:00

COME: Visita libera, con rispetto delle norme sanitarie

Le mostre saranno visibili dal 19 giugno fino alla fine di luglio, senza prenotazione.

Attività ONLINE

19 giugno 2021

Webinar in diretta sui temi della mostra ‘Lombardia: un tesoro di biodiversità’ con un focus su Marsilea quadrifolia, una particolare felce acquatica presente nell’Orto Botanico di Brera. A cura di Larisa Monteggia, naturalista collaboratrice Orto Botanico di Brera

Ore 16:00 Webinar in diretta, su piattaforma Zoom al seguente link: https://urly.it/3dh7y

Non è necessaria la prenotazione.

Caccia al Tesoro Botanico Grandi Giardini Italiani 2021 – Edizione digitale al link https://www.grandigiardini.it/cacciaaltesorobotanico/

Quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria, la Caccia al Tesoro Botanico Grandi Giardini Italiani ha fatto il suo debutto in una veste innovativa: è digitale e ci accompagnerà per tutto il 2021. I genitori sono invitati a seguire i più piccoli in un gioco che saprà sorprendere e mettere alla prova le conoscenze di grandi e piccini per tutto l’anno.

INFO

ortobotanicodibrera@unimi.it

Per le attività in presenza è necessario osservare le norme esposte all’ingresso dell’Orto Botanico

ORTO DI CITTA’ STUDI

Apertura straordinaria fino alle 21:00 con l’accoglienza dei soci volontari del Touring Club Italiano