FESTE NATALIZIE: A MILANO E IN LOMBARDIA VINCONO GASTRONOMIA E SPUMANTE (+25%), ATTESO NUOVO BOOM PER CAPODANNO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 dicembre 2021 -Fino all’ultimo abbiamo registrato richieste record che, già da ora, è possibile prevedere si replicheranno in vista del Capodanno. Il settore della gastronomia e quello degli spumanti, con un incremento del 25% rispetto allo stesso periodo dell’ano scorso, sono stati i protagonisti della tavola delle feste Natalizie”. Lo comunica Giorgio Panizza, consigliere d’amministrazione dei ‘Supermercati Il Gigante’ commentando i dati rilevati dal 14 al 24 dicembre dall’Osservatorio del gruppo della Grande Distribuzione Organizzata che conta 70 punti vendita sul territorio nazionale (47 dei quali in Lombardia). La crescita dei prodotti della gastronomia è stata pari al 25%. In particolar modo si è registrato un incremento di domanda negli antipasti (+30%). Particolarmente gettonate crudité di pesce, cappone disossato ripieno e agnello di Sardegna Igp. Bene anche la pasta fresca (+15%) e il pesce cresciuto del 14% (in particolare salmone affumicato e dei fiordi norvegesi, scampi e gamberi rossi di Mazara). Indicazioni positive anche da altri ‘classici’ come panettone e pandoro (+4%) e dai cesti Natalizi (+26%) . In forte crescita, poi, gli spumanti italiani con un incremento a doppia cifra, pari al 25%. “Sicuramente – conclude Panizza – a causa delle numerose disdette giunte ai ristoranti, le richieste indirizzate ai reparti della gastronomia hanno fatto registrare soprattutto negli ultimi giorni una notevolissima impennata”