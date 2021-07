Festival Tra Sacro e Sacro Monte/programma dal 22 luglio a domenica 25

(mi-lorenteggio.com) Varese, 20 luglio 2021 – Si apre una settimana intensa per il festival Tra Sacro e Sacro Monte di Varese con cinque appuntamenti tutti da scoprire.

Nel cartellone della prosa, giovedì 22 luglio, ore 19 e ore 21.30, sulla Terrazza del Mosè è pronto un incontro suggestivo tra un’attrice e un DJ. Lucilla Giagnoni, torna al festival dopo aver dato, quest’anno, la voce ufficiale alla Divina Commedia per RAI5, in dialogo con il DJ torinese Alessio Bertallot trasformeranno la Terrazza in una discoteca dantesca con Disco Inferno. Viaggio all’inferno di un’attrice e un DJ.

Cinque Canti della Divina Commedia, probabilmente i più noti. Cinque tappe di un pellegrinaggio nel mezzo del cammin di nostra vita: la Partenza (I canto dell’Inferno), e gli incontri: la Donna (Francesca, V), l’Uomo (Ulisse, XXVI), il Tradimento (Ugolino, XXXIII), L’uscita-Exit (XXXIV). È la commedia umana di Dante, una strada che parte con un grido, proprio quello dell’Apocalisse di San Giovanni. Dopo il grande recente successo della lettura integrale per Rai 5, Lucilla Giagnoni torna al Sacro Monte con questa interessante proposta: “La parola dantesca sembra fatta apposta per essere letta ad alta voce; nel momento in cui viene condivisa da una comunità in ascolto, il pubblico, una classe di studenti, un gruppo di amici, si crea come una pausa, una tregua dagli affanni Dante è un poeta che ci è famigliare, soprattutto i canti scelti nello spettacolo sono quelli che conosciamo meglio di altri, le terzine che risuonano nella nostra memoria, che ci piace citare e ricordare. Proprio per questo la sfida è quella di accompagnarlo alla musica scelta da Alessio: citazioni inaspettate, passaggi obbligati, grandi classici ma anche Drum&bass.”, afferma Lucilla Giagnoni. Continua Alessio Bertallot: “Disco Inferno è un incrocio, un crossover, un luogo dove si incontrano teatro, poesia, letteratura, musica e arte del djing. Ho sempre creduto nelle trasformazioni, negli incontri, nell’uscire dai sentieri, come prassi creativa. Questa convinzione è anche rispecchiata nei dischi che uso per costruire dal vivo la colonna sonora di Disco Inferno: da Aphex Twin a Chet Baker, dai Massive Attack a Trentemoller, dal Jazz alla Drum’n’Bass. La fine del mondo è vicina: meglio sbizzarrirsi.”

I biglietti per il posto unico non numerato sono in vendita online, al prezzo di 10 euro, oltre diritto di prevendita, sui sitiwww.trasacroesacromonte.it, www.karakorumteatro.it, alla biglietteria del Multisala Impero di Varese, e in loco.

In caso di pioggia lo spettacolo si svolgerà all’interno del Santuario.

I giovedì sera per raggiungere la vetta del Sacro Monte, e ritorno, è disponibile il servizio navetta a pagamento, 5 euro, di Morandi Tour con partenza dal centro di Varese.

A Villa Panza, nell’ambito delle Sere FAI d’Estate e in sinergia con Tra Sacro e Sacro Monte, si svolgerà, mercoledì 21 luglio, alle 19, in collaborazione con Treccani la lectio magistralis AMOR CHE… Dante e la Commedia di Lina Bolzoni, professore emerito di Letteratura Italiana, Scuola Normale Superiore di Pisa, Direttore Scientifico dell’opera edita da Treccani La Commedia di Dante nello specchio delle immagini.

In questa stessa serata sarà possibile vedere i video d’arte legati alle tre cantiche e realizzati da Antonio Bandirali.

Informazioni e biglietteria su www.fondoambiente.it/luoghi/villa-e-collezione-panza.

Venerdì 23 luglio, alle 18 e alle 19.15, Tra Sacro e Sacro Monte un nuovo appuntamento per i bambini con Ancor dentro mi suona. Incanti nella Divina Commedia per piccoli viaggiatori liberamente tratto dalla Divina Commedia di Dante Alighieri con Anna Pedrazzini e Liliana Maffei.

Due artiste che si dedicano da molto tempo, tra musica e parole, alla ricerca del modo più efficace per raccontare grandi storie ai più piccoli.

Nel corso dello spettacolo, parole e musica s’intrecceranno fra loro e si rincorreranno, per dar vita a una guida al divino poema pensato e rivolto specificatamente ai più piccoli. I quali, accanto a Virgilio e a Beatrice, troveranno al loro fianco un’attrice e una pianista, e ascolteranno, oltre ai versi del sommo poeta, le note di Haendel, Bach, Beethoven, Schumann e di altri protagonisti della grande musica.

Lo spettacolo è consigliato per i bambini dai 6 ai 10 anni.

I biglietti per il posto unico non numerato sono in vendita online, al prezzo di 5 euro, oltre diritto di prevendita, sia per bambini, sia per adulti, sui siti www.trasacroesacromonte.it, www.karakorumteatro.it, alla biglietteria del Multisala Impero di Varese, e in loco, solo per i biglietti invenduti, la sera degli spettacoli a partire da 30 minuti dall’inizio dello spettacolo.

In caso di pioggia lo spettacolo si svolgerà all’interno del Santuario.

È un trekking poetico la proposta per sabato 24 luglio, alle 20, in coproduzione con Karakorum Teatro.

Franco Arminio condurrà il pubblico dal Sacro Monte al Campo dei Fiori con Così nascono le stelle, accompagnato dalle musiche dal vivo di Matteo Goglio.

È un intreccio tra un reading, uno spettacolo e una conversazione tra amici. Le parole di Arminio e la chitarra di Goglio, guideranno il pubblico lungo i sentieri che, da Santa Maria del Monte, salgono fino alla vetta del Campo dei Fiori. 90 minuti e anche di più, per leggere da libri editi e inediti, per ragionare di paesi e paesaggi, per indicare la cura dello sguardo, l’attenzione al mondo esterno come antidoto alla miseria spirituale dilagante.

La partenza è da Piazzale Pogliaghi (Santa Maria del Monte) arrivo a Cima Tre Croci (Campo dei Fiori). Il tempo di percorrenza del percorso è di circa 45 minuti in salita su sentiero di montagna. Il percorso richiede scarpe adatte al trekking.

Sarà disponibile una navetta, 25 posti, per il rientro (partenza alle 22) che, dal parcheggio del Grand Hotel Campo Dei Fiori, ricondurrà al Piazzale Pogliaghi (Santa Maria Del monte).

I biglietti per il posto unico non numerato sono in vendita online, al prezzo di 10 euro, oltre diritto di prevendita, sui siti www.trasacroesacromonte.it, www.karakorumteatro.it, alla biglietteria del Multisala Impero di Varese, e in loco, solo per i biglietti invenduti, la sera degli spettacoli a partire da 30 minuti dall’inizio dello spettacolo.

Dal 24 al 31 luglio, invece, il sabato e la domenica, dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 18, al Battistero di Velate, si potrà visitare la mostra Inferno 3000. Un evento in Fiber Art: esposizione del backstage fotogra

fico della costruzione della installazione monumentale Inferno 3000 realizzato dai Maestri Fiberartists DAMSS Art nel 2021 a cura di Carla Tocchetti. L’inaugurazione è prevista alle 11 di sabato 24 luglio.

Inferno 3000 è una installazione monumentale, realizzata dai Maestri DAMSS Art con la tecnica della Fiber Art, che pone sotto i nostri occhi in quasi cinquanta metri quadri di impianto tessile, una raffinata sinossi la narrazione degli eventi del nostro pianeta sconvolto dalle follie del Novecento. Come in un girone dantesco (il riferimento è al settimo cerchio dell’Inferno della Divina Commedia, dove sono condannati i Violenti), il visitatore si trova a rivivere il ricordo dei luoghi-simbolo delle efferatezze dell’Uomo contro i propri simili e contro il pianeta

L’installazione ha iniziato un prestigioso tour ed è per la prima volta esposta in Lombardia, visibile a Laveno fino a domenica 25 luglio.

Per appuntamenti infrasettimanali contattare battisterodivelate@gmail.com.