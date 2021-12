Fiera Milano Rho, al via fino al 12 dicembre l’Artigiano in Fiera

(mi-lorenteggio.com) Rho, 4 dicembre 2021 – Inaugurata oggi presso il polo fieristico di Rho la 25esima edizione dell’Artigianato in Fiera. Da oggi e fino al 12 dicembre i visitatori, che tornano in presenza dopo lo stop dovuto alla pandemia, potranno ammirare il meglio dell’artigianato italiano e internazionale in sette padiglioni con 1.800 espositori e 80 Paesi, con tutta l’Italia al gran completo. A L’Artigiano in Fiera fa il suo debutto tra i paesi stranieri l’Arabia Saudita