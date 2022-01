FONDAZIONE SOCIETA’ DEI CONCERTI DI MILANO: AL VIA LA STAGIONE 2022

(mi-lorenteggio.com) Milano, 5 gennaio 2022 – Qualità artistica, attenzione ai giovani talenti e uno sguardo all’innovazione: sono questi gli ingredienti della stagione 2022 di Fondazione La Società dei Concerti di Milano che prenderà il via il 10 gennaio per gli Incontri Musicali, presso la Palazzina Liberty e il 12 gennaio con il 1° concerto della Serie Smeraldo nella Sala Verdi del Conservatorio.

“La nuova programmazione– spiega Enrica Ciccarelli Mormone, presidente e direttore artistico della Società dei Concerti – è il frutto, come sempre, del nostro impegno e della nostra passione, nel segno della continuità, ma anche dell’innovazione. Rinnovarsi per noi significa prestare sempre attenzione alla qualità, alle emozioni, alla solidarietà e alla crescita. Guardare alle generazioni future. Creare opportunità per il pubblico e gli artisti. Crediamo che la Musica, con la sua bellezza, la disciplina, le emozioni che suscita, aiuti ad ancorare l’Uomo in un mondo più comprensivo, unito, partecipato e solidale. E mai come oggi, ne abbiamo un gran bisogno.”

Lunedì 10 gennaio per gli Incontri Musicali presso Palazzina Liberty, sarà Valerio Lisci, artista in residenza della Fondazione tra i pochissimi arpisti uomini in Italia e al mondo, a deliziare il pubblico milanese con “Gusto Italiano”, un recital solistico dal titolo emblematico che rende omaggio al nostro Paese attraverso brani di autori italiani e stranieri.

È un grande ritorno quello che invece darà il via alla Serie Smeraldo, mercoledì 12 gennaio: dopo trent’anni torna infatti ad esibirsi alla Fondazione Società dei Concerti il pianista canadese Louis Lortie che insieme al Quartetto Adorno, pluripremiato quartetto d’archi italiano, eseguirà un programma tutto francese con brani di Debussy, Satie e Fauré.

Una nuova stagione che racchiude tutta la passione e il rigore grazie ai quali la Fondazione riesce da quasi 40 anni ad attrarre alcuni tra i più grandi nomi della musica, che si esibiscono spesso in esclusiva, valorizzando i giovani talenti nel rispetto di quella che da sempre è una delle mission della Fondazione: rendere la musica classica un dono alla portata di tutti.