Fondazione Triulza: “Sostenibilità nelle Smart City. Strumenti e format per un’educazione alla sostenibilità”

(mi-lorenteggio.com) MIlano, 29 novembre 2021 – Fondazione Triulza organizza nell’ambito del Festival per lo Sviluppo Sostenibile e come tappa di avvicinamento ai temi del Social Innovation Campus 2022, una serie di iniziative per promuovere l’educazione alla sostenibilità e alla cittadinanza

7 OTTOBRE_ORE 16.00 – 18.00_seminario in presenza in MIND per educatori, insegnanti, imprese, istituzioni e realtà del terzo settore impegnati in attività di educazione alla sostenibilità e alla cittadinanza. ISCRIZIONE ENTRO 5 OTTOBRE. I primi 10 registrati partecipanti riceveranno in omaggio una copia del libro “L’ospite imperfetto. L’umanità e la salute del pianeta nell’Agenda 2030”, che sarà presentato in anteprima. Seguirà un dibattito con la partecipazione di organizzazioni del terzo settore e aziende che illustreranno format e contenuti per l’educazione alla sostenibilità. Link per info sul programma e adesione: https://bit.ly/2Y74dtI

In collaborazione con Arexpo, Lendlease, Università degli Studi di Milano, ArchitPlayCity, Fondazione ACRA, Umana e la partecipazione di realtà del terzo settore e aziende.

8 e 11 ottobre: laboratori presso le scuole e online per gli studenti delle scuole primarie (classi quarte e quinte) e medie del territorio.

“Città e comunità sostenibili: dagli antichi romani alla Smart City”

Fondazione Triulza, in collaborazione con Archit Play City, mette a disposizione di 28 classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado della Lombardia il laboratorio “Città e comunità sostenibili: dagli antichi romani alla Smart City” che, attraverso lo studio della storia in modo innovativo, si pone l’obiettivo di fornire agli studenti strumenti adeguati per diventare cittadini attivi, consapevoli e competenti sui tanti temi che interessano la sostenibilità e il futuro delle nostre comunità. Il laboratorio è suddiviso in due momenti differenti: una prima parte (30 min.) di didattica online, in cui degli esperti in videoconferenza presentano il tema da affrontare, e una seconda parte di laboratorio creativo, necessario a consolidare le conoscenze apprese.

DATE E DESTINATARI:

VENERDÌ 8 OTTOBRE:

LABORATORI PER 8 CLASSI C/O DUE SCUOLE DEI COMUNI DEL NORD OVEST MILANO.

Iscrizione ENTRO 4 OTTOBRE entro al link: https://forms.gle/N3DFhrHQc275oAQs6

Arese, Baranzate, Bollate, Cesate, Cornaredo, Garbagnate Milanese, Lainate, Novate Milanese, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Senago, Settimo Milanese, Solaro, Vanzago.

Ore 10.00 – 11.30 – 4 classi di una scuola secondarie di primo grado (anni 1°,2° e 3°) nella stessa sede

Ore 14.00 – 15.30 – 4 classi di una scuola primaria (anni 4° e 5°) ubicate nella stessa sede

11 OTTOBRE _ UN EVENTO ONLINE PER TUTTE LE CLASSI DELLA LOMBARDIA

Iscrizione ENTRO 5 OTTOBRE al link: https://forms.gle/N3DFhrHQc275oAQs6

Ore 10.00 – 11.00 – 10 classi di studenti di scuole primarie (anni 4° e 5°)

Ore 11.30 – 12.30 – 10 classi di studenti di scuole secondarie di primo (anni 1°,2° e 3°)

Un webinar di 60 minuti aperto a tutte le scuole della Regione Lombardia che contemporaneamente seguiranno la videoconferenza degli esperti e poi potranno realizzare in autonomia il laboratorio creativo scaricando il pdf con tutte le istruzioni. Il webinar si concluderà con un dibattito finale.