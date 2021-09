FRATELLI SAN FRANCESCO: “COPERTE, INDUMENTI, CALZE: A MILANO IL BUON SAMARITANO HA BISOGNO DI AIUTO”

“Si chiama Buon Samaritano ed è l’unità mobile della Fratelli di San Francesco che, ogni notte, cerca (e trova) nelle strade milanesi chi in strada vive, per portare generi di conforto e solidarietà: in questo momento abbiamo bisogno di coperte in lana singole, sacchi a pelo, calze, giacche e piumini, guanti, sciarpe, berretti, maglie e maglioni, T-shirt, pantaloni e jeans, tute e felpe, scarpe da ginnastica, scarpe e scarponcini,

zaini e borsoni: l’inverno si avvicina ed è sicuramente la stagione più difficile per i senzatetto, hanno necessità di ricevere tutte queste cose” dichiara Fratel Clemente, Direttore delle opere della fratelli di San Francesco, che continua: “Nel 2020 abbiamo avuto 34.821 contatti con i senzatetto a Milano, con una media di 95 persone incontrate ogni notte dalla nostra Unità mobile. Il servizio si propone di portare conforto ed accoglienza alle persone che vivono per strada, offrendo loro generi di prima necessità, bevande, alimenti, indumenti e coperte nonché, sempre, l’offerta di un tetto o dell’accompagnamento ai servizi territoriali, in coordinamento con il CASC.

È fondamentale però, anche quando si donano capi di abbigliamento usati, il rispetto della dignità della persona che riceverà gli abiti donati che quindi dovranno necessariamente essere puliti e non lacerati, in quanto le persone senza dimora non hanno la possibilità lavarli e rammendarli, e che le scarpe siano utilizzabili e soprattutto con i lacci. La maggior parte delle persone che incontriamo durante la notte sono uomini e quindi la nostra necessità riguarda in particolar modo l’abbigliamento maschile” conclude Fratel Clemente.

Dove consegnare:

Via Renzo Bertoni 9

Da lunedì a venerdì 10.00/ 17.00

Sabato 10.00 / 12.00