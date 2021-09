(mi-lorenteggio.com) Gaggiano, 11 settembre 2021 – incidente nel tardo pomeriggio di oggi, in via Milano, tra un’auto e una moto. Due i feriti, un ragazzo di 25 anni e una ragazza si 23 anni. Sul posto è atterrato l’elisoccorso, giunto da Como, e sono giunte due ambulanze. I feriti, dopo le prime cure sono stati trasportati, uno in elicottero, in codice giallo in ospedale

V.A.