(mi-lorenteggio.com) Gaggiano, 28 novembre 2021 – Paura per un anziano di 72 anni caduto dalla bici lungo l’Alzaia. Sul posto è giunto anche l’elisoccorso da Como, ma, fortunatamente l’uomo ha riportato lievi contusioni ed è stato trasportato in codice verde in ospedale in ambulanza.

