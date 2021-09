Giornata Mondiale della Fisioterapia 8 settembre 2021

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 settembre 2021 – L’idea del World Physical Therapy Day è nata nel 1996 e

fu scelta la data dell’8 settembre a memoria giorno del

1951 in cui fu fondata la World Physiotherapy – (WP),

l’organizzazione internazionale, voce unitaria per la

Fisioterapia, che rappresenta più di 660.000 fisioterapisti

in tutto il mondo attraverso le 125 organizzazioni

associate.

Il tema mondiale per il 2021: Fisioterapia e Long COVID

Ogni anno la World Physiotherapy propone per

il World PT Day un tema specifico.

Per il 2021 è stato scelto il ruolo della

Fisioterapia nella sindrome Long Covid,

Il Long COVID è stato definito in maniera

preliminare come la presenza di segni e sintomi

che si sviluppano durante o a seguito di una

infezione da COVID-19 che per dura per 12

settimane o più.

Il Long COVID è una malattia multisistemica;

sono stati elencati oltre 200 sintomi che si

manifestano in combinazioni variabili e possono

oscillare in schemi sia prevedibili che

imprevedibili di riacutizzazioni e remissioni. Tra

questi i più frequenti al momento sembrano

essere fatica a riposo e dopo sforzo, problemi di

memoria e concentrazione (nebbia mentale), dolore

articolare e muscolare.

Materiale della WP

su Fisioterapia e Long Covid

in italiano

Schede

Poster

Per la Giornata mondiale della Fisioterapia l’Associazione Italiana di

Fisioterapia – AIFI ha messo a punto un’agenda di appuntamenti ricca di

proposte per gli operatori sanitari e per i cittadini. Come primo evento, AIFI in

collaborazione con Commissione Nazionale d’Albo Fisioterapisti e ARIR e altre

società scientifiche ha organizzato sabato 4 settembre un Convegno online

tecnico-scientifico su “Fisioterapia e Long Covid: valutazione e trattamento”.

La Fisioterapia

rimette in moto

la Vita

È lo slogan scelto in Italia

per la Giornata Mondiale

della Fisioterapia 2021 per

sintetizzare il contributo che

la disciplina dà alla Salute

delle Persone di tutte le età

e in moltissime condizioni.

La Fisioterapia rimette in moto la Vita perché aiuta a prevenire e trattare le

difficoltà connesse a dolore, interventi chirurgici, malattie di vario genere

(neurologiche, cardiologiche, respiratorie, oncologiche …), condizioni di

sovraccarico (come in ambito lavorativo e sportivo) in adulti e in bambini ma

anche nelle alterazioni che accompagnano l’avanzare dell’età.

Gli eventi nazionali

Per far conoscere a cittadini, alle istituzioni e al mondo dell’informazione

le potenzialità della Fisioterapia dei diversi campi di impegno, in occasione

della Giornata Mondiale della Fisioterapia 2021, AIFI ha organizzato un ciclo di

eventi online fruibili attraverso la pagina Facebook e il canale youtube di AIFI.

Tutti i link sono disponibili sul sito https://ottosettembre.aifi.net e gli eventi

rimarranno visibili sul canale Youtube di AIFI

Lunedì 6 settembre

ore 18.00 La Fisioterapia rimette in moto la Vita: in età evolutiva

a cura di GIS Fisioterapia Pediatrica di AIFI

con la partecipazione di ACP – Associazione Culturale Pediatri e ATISB Associazione

Toscana Idrocefalo e Spina Bifida

ore 18.50 La Fisioterapia rimette in moto la Vita: nelle malattie respiratorie

a cura di ARIR – Associazione Riabilitatori dell’Insufficienza Respiratoria

con la partecipazione di rappresentati di società di pneumologi e di associazioni di

pazienti

Martedì 7 settembre

ore 18.00 La Fisioterapia rimette in moto la Vita: degli sportivi

a cura di GIS SPORT – GIS Fisioterapia Sportiva di AIFI

con la partecipazione di atleti d’élite, allenatori e tecnici

ore 18.50 La Fisioterapia rimette in moto la Vita: nel dolore e nelle disfunzioni

muscolo-scheletriche

a cura di GTM – GIS terapia manuale e fisioterapia muscolo-scheletrica di AIFI

con la partecipazione di SIAGASCOT, ANIMASS e della voce di pazienti e cittadini

Mercoledì 8 settembre

ore 18.00 La Fisioterapia rimette in moto la Vita:

le sfide dell’oggi, le proposte per il domani per la Salute dei cittadini.

a cura della Commissione d’Albo Nazionale Fisioterapisti

con la partecipazione di rappresentanti di associazioni di cittadini, delle

istituzioni e del mondo dell’università e della ricerca

Giovedì 9 settembre

ore 18.00 La Fisioterapia rimette in moto la Vita: nell’incontinenza e delle

disfunzioni pelvi-perineali

a cura di GIS FRPP Fisioterapia e Riabilitazione del pavimento pelvico di AIFI

con la partecipazione di SIUD e di pazienti

ore 18.50 La Fisioterapia rimette in moto la Vita: nel linfedema e nelle malattie

oncologiche

a cura di NIS Fisioterapia in Linfologia di AIFI

con la partecipazione di ITALF e di associazioni di pazienti

Venerdì 10 settembre

ore 18.00 La Fisioterapia rimette in moto la Vita: nelle malattie neurologiche

a cura di GIS Fisioterapia Neurologica e Neuroscienze di AIFI

con la partecipazione di SIRN Società Italiana di Riabilitazione neurologica,

Fondazione Limpe-Dismov, ALICE onlus

ore 18.50 La Fisioterapia rimette in moto la Vita: invecchiamento attivo e

fisioterapia nella prevenzione

a cura di GIS Fisioterapia Geriatrica di AIFI

con la partecipazione di specialisti ed esperti in ambito geriatrico

In occasione della Giornata Mondiale della Fisioterapia 2021, A.I.FI. ST Lombardia ha organizzato insieme alle Commissioni d’Albo dei Fisioterapisti lombarde un evento celebrativo a Bergamo per sabato 11 settembre, dalle 14:00 alle 19:00.

L’evento si concentrerà sulla Fisioterapia territoriale e le necessità che la pandemia ha fatto emergere. Sarà anche l’occasione per dare voce alle associazioni dei pazienti.

Sarà possibile seguire l’evento in presenza (accesso consentito solo ai detentori di green pass) iscrivendosi al seguente link fornito dalla Commissione d’Albo dei Fisioterapisti di Bergamo che ne tratterà i dati: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrDu_2sEjbiKp0wKaZmPnP6t9JzA1Swpm3iUNDH8VHmivuTQ/viewform

Oppure collegandosi alla diretta streaming su YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=cBVjG-pJrFA