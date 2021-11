GIORNATA MONDIALE DELL’INFANZIA: SCALO MILANO INSIEME ALL’ASSOCIAZIONE CAF

(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 novembre 2021 – Giocare, socializzare, coltivare talenti e crescere in un contesto sereno, consentendo lo sviluppo sul piano fisico, intellettuale, morale e sociale, al pari dei coetanei. Con questo scopo, in occasione della Giornata Mondiale dell’Infanzia e dell’Adolescenza, Scalo Milano Outlet & More ha scelto di supportare l’Associazione CAF, Onlus che si occupa dell’accoglienza e della cura di minori allontanati dal proprio nucleo familiare a causa di traumi e ferite relazionali.

Ai piccoli ospiti delle Comunità sarà offerta la possibilità di realizzare un sogno nel cassetto: vivere un’esperienza indimenticabile all’apertura del match Urania Basket – Stings Mantova, che si svolgerà lunedì 22 novembre presso l’Allianz Cloud di Milano.

In un periodo in cui forte è il desiderio e la speranza di rinascita, Scalo Milano Outlet & More riparte proprio dagli adolescenti in difficoltà perché crede che più di tutti i minori fragili abbiano il diritto a vivere una vita in cui le emozioni, il divertimento e la socialità debbano essere la regola e non un’eccezione.

“Siamo orgogliosi di supportare una realtà come l’Associazione CAF, impegnata in prima linea nella nostra città di Milano nel fornire conforto e aiuto ai minori fragili la cui infanzia o adolescenza è stata segnata da ferite profonde. Come realtà operante sul territorio, Scalo Milano Outlet & More non può esimersi dal fornire un aiuto concreto agli enti, alle famiglie e alle associazioni locali affiancandosi a partner dal grande valore sociale.” – dichiara Davide Lardera, Amministratore Delegato di Scalo Milano Outlet & More – “Allo stesso tempo, siamo felici che anche Urania Basket abbia scelto di seguirci in questo speciale progetto, permettendo ad un gruppo di futuri adulti di vivere un’emozione indimenticabile aprendo una partita del campionato e conoscendo più da vicino i giocatori dell’Urania Basket. Un piccolo grande gesto, che cade a ridosso della Giornata Mondiale dell’Infanzia e dell’Adolescenza che si terrà il prossimo 20 novembre, con lo scopo di dimostrare quanto lo sport e la passione possano creare valore in questi piccoli futuri adulti”.

Questo evento, reso possibile grazie alla collaborazione tra Scalo Milano Outlet & More e Urania Basket, rientra nella più ampia campagna sociale messa a punto dall’Outlet di Milano per favorire l’inclusione dei soggetti più fragili della nostra società attraverso dinamiche esperienziali, privilegiando gli sport di squadra, le attività di aggregazione e lo scambio tra i coetanei. In particolare, il progetto di Scalo Milano Outlet & More con l’Associazione CAF si riflette concretamente sulla vita dei ragazzi ospitati all’interno delle Comunità, e consente loro di allargare gli orizzonti, fare esperienze nuove e realizzare piccoli grandi sogni, contenendo il disagio del delicato momento della crescita.

La collaborazione con l’Associazione CAF, attiva sul territorio lombardo da oltre 40 anni, è stata inaugurata già la scorsa estate con il coinvolgimento di oltre 100 bambini nei campus estivi Summer Escapes organizzati da Triennale Milano. Il campus ha permesso di offrire gratuitamente esperienze culturali e artistiche a famiglie provenienti dagli otto municipi periferici.

Intervenire concretamente a sostegno delle comunità locali, mettendo in atto progetti, partnership ed iniziative rivolte a soggetti fragili, rappresenta da sempre uno degli obiettivi che Scalo Milano Outlet & More ha scelto di perseguire con dedizione. Negli anni, il Team dell’Outlet di Milano ha stretto collaborazioni con enti e realtà, fortemente connessi con il territorio. Ne sono esempio il coinvolgimento di alcuni ospiti della Casa di Reclusione Milano Opera all’interno di uno spettacolo e la collaborazione con charity come IEO e Airc.

Luisa Pavia, Amministratore delegato Associazione CAF: “Dal 1979 accogliamo e curiamo nelle nostre Comunità bambini e ragazzi che hanno alle spalle storie di drammatico disagio e difficoltà, legate al contesto familiare di provenienza. Offrire a questi minori un luogo protetto, nel quale, con l’aiuto di professionisti altamente qualificati, possano ritrovare la serenità che la loro età merita, è da sempre lo scopo primario dell’Associazione CAF. Per assolvere a questo importante scopo servono idee, spazi, professionalità, fondi e valide alleanze. Avere al nostro fianco due preziosi alleati come Scalo Milano Outlet & More e Urania Basket Milano, che credono nell’importanza di offrire ai minori più fragili un’opportunità di crescita serena, ci riempie di orgoglio e ci consente di dare continuità e ricchezza al lavoro quotidiano che svolgiamo sul territorio e nelle nostre strutture”.

Ettore Cremascoli, presidente Urania basket Milano: “Urania nasce e continua la sua attività con l’obiettivo di fornire un servizio al territorio che ci accoglie. Durante le nostre giornate siamo a contatto con centinaia di bambini di tutte le età, non potevamo che sostenere e supportare il nostro Official Partner Scalo Milano Outlet & More nell’attività che coinvolge Associazione CAF. L’evento del 22 novembre sarà un momento di grande coinvolgimento con i nostri tesserati, ma soprattutto un monito importante di come il gioco e lo sport in generale possano essere la chiave di crescita per tutti i bambini”.