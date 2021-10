Gli appuntamenti dell’Allianz Powervolley Milano della settimana

MILANO, 5 ottobre 2021 – Finalmente tornata a pieno regime, l’Allianz Powervolley Milano prepara la sua settimana ricca di appuntamenti. Approfittando della prima giornata di riposo e del rientro tra le fila di Milano del giovane palleggiatore Paolo Porro, neo campione mondiale U21 e miglior palleggiatore della manifestazione iridata, i ragazzi di coach Piazza riprendono confidenza con il campo da gioco in funzione dei prossimi allenamenti congiunti che aspettano la compagine ambrosiana. Giovedì 7 ottobre Piano e compagni affronteranno la squadra di serie A2 Conad Reggio Emilia presso la Powervolley Academy alle ore 16.30. Sabato 9 ottobre, invece, avrà luogo all’Allianz Cloud l’allenamento congiunto con l’Itas Trentino alle ore 17.30. Partita dapprima calendarizzata per mercoledì 6 ottobre ma posticipata a sabato 9 ottobre per motivi logistici.

Tutti gli allenamenti congiunti andranno live sulla nostra pagina facebook.