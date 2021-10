Gudo Visconti. Proposte di referendum “No green pass”

(mi-lorenteggio.com) Gudo Visconti, 4 ottobre 2021. Si comunica che dal 04 ottobre 2021 presso l’Ufficio Anagrafe, durante gli orari di apertura al pubblico, senza necessità di appuntamento, e fino al 19 ottobre, è possibile firmare la proposta di referendum abrogativo (a cura del Comitato Promotore Referendum No Green Pass), riguardante i seguenti quesiti:

QUESITO 1

“Volete che sia abrogato il DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52 (Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita’ economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19) convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, limitatamente all’art. 9 (Certificazioni verdi COVID-19) e successive modifiche ed integrazioni?”

QUESITO 2

“Volete che sia abrogato il Decreto-Legge 23 luglio 2021, n.105, (Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche)?”

QUESITO 3

“Volete che sia abrogato il DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111 (Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti)?”

QUESITO 4

“Volete che sia abrogato il DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122 (Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale.)?”