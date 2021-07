Healthytude 2021: il ruolo del digitale per il benessere delle persone è il tema centrale della nuova edizione online

(mi-lorenteggio.com) Milano, 1 luglio 2021 – L’ultimo anno e mezzo ha visto lo scardinamento delle priorità della vita di tutti i giorni. Dal 2020 è cresciuta in ognuno di noi la consapevolezza di come la salute sia una priorità fondamentale. E, in questo contesto unico e imprevedibile, l’interazione digitale è stata uno strumento fondamentale a supporto delle tantissime necessità legate alla salute.

La piattaforma di medicina digitale del Gruppo San Donato ne è una dimostrazione concreta: 40.000 pazienti iscritti, di cui 2.400 hanno chiesto assistenza sanitaria telematica nel periodo febbraio-maggio 2021 (+48% rispetto ai mesi settembre-dicembre 2020). I consulti più richiesti, quelli in ambito psicologico, sono stati 950 nel periodo febbraio-maggio 2021: un’evidente affermazione dello strumento digitale, utilizzato per la gran parte delle specialità cliniche.

Dati che dimostrano un ruolo sempre più rilevante delle tecnologie a supporto della salute e, più in generale, del benessere delle persone. Per questo, nasce nel 2021 “101 Secrets of Healthytude”, il format digitale dell’omonima manifestazione, lanciata nel 2019 in versione fisica, un think tank di riferimento nel mondo della salute, del benessere e della sostenibilità, dove le persone possono ispirarsi e trovare risposte e nuovi modi per prendersi cura di corpo, mente e anima.

Al via quindi “101 Secrets of Healthytude”, ideato e prodotto da Fandango Club Creators – la più giovane tra le società della holding Fandango Club, nata per raccontare nuovi mondi e storie attraverso format ed eventi internazionali rivolti principalmente a Millennials e Gen Z – e supportato da Gruppo San Donato in qualità di platinum sponsor e dall’innovation company The Rocks (www.therocks.it) nel ruolo di Technical Partner.Si parlerà di longevità, proponendo una cucina sana e gustosa; di motivazione vista attraverso i consigli di un coach; del buon sonno, riattivato praticando lo yoga; della cura della pelle, dei superfood e di molto altro.

Ad aprire ciascuna delle 9 puntate di 101 Secrets of Healthytude saranno domande bizzarre e iperboliche, cui daranno risposta a partire dal 13 luglio i conduttori, nel corso dei 15 minuti trasmessi ogni martedì sui canali Instagram e Facebook di Healthytude.

“Per il Gruppo San Donato da sempre è fondamentale estendere la cultura della salute a tutti i livelli, attraverso campagne di prevenzione e informazione. Supportiamo questa nuova edizione di Healthytude, nella sua versione digitale, perché si tratta di un’iniziativa che contribuisce ad accrescere il coinvolgimento attivo delle persone, per la cura del corpo e della mente, attraverso il recupero di uno stile di vita sano e accessibile a tutti” – ha dichiarato Chloé Larsay, direttore Comunicazione Marketing e Fundraising del Gruppo San Donato – “L’arrivo della pandemia, inoltre, ci ha fatto comprendere quanto il supporto della comunicazione digitale si sia rivelato strategico per raggiungere i nostri pazienti, in modo efficace e sicuro”.

La cantante Irene Grandi, il concorrente di MasterChef 5 Gigi Muraro e il fondatore di Ninja Marketing, Mirko Pallera, sono i tre conduttori d’eccezione che accompagneranno il pubblico alla scoperta di tutte le curiosità sul mondo dello Yoga, del Coaching e della Cucina attraverso la lente del benessere che contraddistingue il format 101 Secrets of Healthytude.

Ospiti delle puntate saranno Giosè Milli, amministratore delegato e insegnante dell’Istituto Hoffman Italia; Beatrice Morello, insegnante di Pilates e Odaka Yoga® Teacher Trainer; Mara Di Noia, medico veterinario e terapista alimentare esperta in alimentazione naturale; Fabio Pitti, coordinatore del Dipartimento Yoga e Ayurveda del C.S.B. Università Popolare degli Studi Indovedici; Elisabetta Bucciarelli, scrittrice e Coach; Emanuele Saponieri, Coach e consulente aziendale; Cristiano Bonolo, chef di cucina naturale e salutistica; Elisabeth Sissi Reichsigl, modella professionista; Barbara Panetti, chef, teacher e consultant.

Ogni puntata sarà un talk a due tra conduttore e ospite, tra consigli teorici e momenti dedicati alle pratiche, che si concluderà con l’”Healthytude secret”, una sorta di takeaway che gli spettatori potranno portare con loro, per poi farne tesoro nella vita di tutti i giorni. Il Gruppo San Donato interverrà invece con una “pillola science” di approfondimento, tenuta dal suo team di medici scelti sulla base delle tematiche wellness affrontate e pubblicata sui canali social di Healthytude dopo ogni puntata.

A fare da cornice ad ogni appuntamento sarà Farm65, la location scelta per ospitare il trittico di ambienti – dall’ashram, al salotto, alla cucina – permettendo al pubblico di vivere l’esperienza in modo coinvolgente, ovunque le persone si trovino.

“La commistione tra gli eventi digitali e le attività in presenza rappresenta un mix strategico vincente che consente alle persone di gestire in modo sempre più personalizzato il proprio tempo e le proprie abitudini. Attraverso questa versione digitale del format di Healthytude, abbiamo voluto costruire un percorso pensato per rispondere concretamente al bisogno sempre più impellente delle persone di ricercare il benessere, inteso come una costante attitudine in tutte le attività della vita quotidiana. Personaggi di spicco ed esperti di settore sfateranno miti e sveleranno tutti i segreti per la longevità, la motivazione, la ricerca dell’equilibrio interiore, la cura della pelle e della forma fisica e molto altro”, ha commentato Domenico Romano, AD di Fandango Club Creators.

Partner di 101 Secrets of Healthytude sono Yoga Festival, nato grazie all’associazione T.A.O. (Talenti Artistici Organizzati), costituita nel 2007 a Milano da Giulia Borioli, come naturale sviluppo della passione dei soci per lo Yoga con l’obiettivo di creare eventi mirati alla diffusione di questa disciplina e del benessere in generale, e Istituto Hoffman Italia, che da oltre 25 anni supporta singoli individui e gruppi organizzati di persone in percorsi evolutivi e trasformativi unici e con benefici durevoli nel tempo. Istituto Hoffmann è presente in 15 Paesi del mondo con l’Hoffman Quadrinity Process, una settimana intensiva e residenziale dedicata a chiunque si senta pronto a liberarsi dai comportamenti caratteriali disfunzionali, utilizzare appieno il proprio potenziale e determinare il proprio futuro.

Fandango Club Creators

Fandango Club Creators è la nuova società della holding Fandango Club, nata per raccontare nuovi mondi e storie attraverso format ed eventi internazionali rivolti soprattutto a Millennials e Gen Z. Specializzata in consumer centric branded entertainment, Fandango Club Creators è dedicata all’ideazione, al consolidamento e all’organizzazione dei format, con particolare attenzione verso le declinazioni digital e phygital, l’ibrido tra fisico e digitale.

https://fandango-club.com

www.instagram.com/fandango.club/

www.facebook.com/fandangoclub

Gruppo San Donato

Il Gruppo San Donato (GSD), fondato nel 1957, è oggi fra i primi gruppi ospedalieri europei e il primo in Italia. È costituto da 56 sedi, di cui 3 IRCCS (Policlinico San Donato, Ospedale San Raffaele, Istituto Ortopedico Galeazzi). Questi numeri si traducono in una capillare presenza in tutte le principali province lombarde (Milano, Monza, Como, Pavia, Bergamo, Brescia), alle quali si aggiunge Bologna. Cura 4,7 milioni di pazienti all’anno, in tutte le specialità riconosciute, essendo tra i leader, a livello nazionale e internazionale, in Cardiochirurgia, Cardiologia, Chirurgia Vascolare, Neurochirurgia, Ortopedia e Cura dell’Obesità. Realizza l’80% dell’attività clinica in convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale (SSN). Conta 17.000 collaboratori, di cui più di 7.000 medici. Oltre all’eccellenza dell’attività clinica, ciò che rende unico GSD in Europa è la qualità dell’attività di didattica universitaria e di ricerca scientifica: 380 docenti e circa 1.200 ricercatori, 3.000 studenti, 539 specializzandi, 2.178 pubblicazioni scientifiche all’anno e 10.048 punti di Impact Factor.