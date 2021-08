Heineken® alla Milano Design Week 2021

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 agosto 2021 – Heineken® sarà alla Milano Design Week, dal 4 al 12 settembre nello storico Palazzo Serbelloni, per presentare in esclusiva il suo Greener Bar, il primo concept-bar completamente sostenibile, realizzato avvalendosi delle più avanzate innovazioni ispirate al settore degli sport motoristici e non solo, grazie all’impiego di nuovi metodi di costruzione, materiali e tecnologie studiate per minimizzare l’impatto sull’ambiente.

Il Greener Bar è stato progettato da Heineken® come esperimento concreto volto a mostrare che, attraverso l’innovazione e la collaborazione, è possibile riusare, ridurre e riciclare per vivere l’esperienza di un vero bar che però ha un minimo impatto sull’ambiente. Tutto quello che è presente all’Heineken® Greener Bar è stato concepito per azzerare gli sprechi, secondo una logica di utilizzo circolare dei materiali. L’Heineken® Greener Bar rappresenta quindi il primo bar per eventi fisici completamente sostenibile che adotta azioni reali per ridurre i rifiuti, l’acqua, le emissioni e l’uso di energia e che fungerà da modello per tutti i futuri eventi, i bar e le esperienze Heineken® in tutto il mondo.

Per ogni singolo evento si stima che Heineken® Greener Bar risparmi in media 6.539 kg di rifiuti, 5.335 kilowattora di energia, 21.128 kg di emissioni di CO 2 e 25.108 litri di acqua.

Il Greener Bar è unico nel suo genere, ogni singolo pezzo è infatti completamente sostenibile: dalle divise del personale, alle zavorre di terra e piante che stabilizzano il bar, ai sottobicchieri realizzati con i chicchi d’orzo già utilizzato durante il processo di birrificazione, fino all’utilizzo di bicchieri riutilizzabili e riciclabili, tutto è studiato per creare un ambiente che si basa sui principi dell’economia circolare.

Durante la Milano Design Week il Greener Bar Heineken® ospiterà un ricco calendario di appuntamenti che include una serie di “conversazioni intorno a una birra”, ogni giorno tra le 18.00 e le 19.00, alle quali prenderanno parte ospiti, esperti e opinion leader.

Dal 4 al 12 settembre gli incontri sarannodedicati ai temi della sostenibilità e del consumo responsabile dove saranno presenti anche personalità del mondo degli sport motoristici, tra cui il presidente e AD del Formula One Group Stefano Domenicali eil pilota di Formula 1 Nico Rosberg. Infine, domenica 5 settembre sarà possibile vedere il Gran Premio di Olanda presso il Greneer Bar, così come si potrà avere un posto d’onore domenica 12 settembre alle 15.00, per vedere in diretta su un maxischermo la gara della Formula 1 Gran Premio d’Italia 2021 che si terrà all’Autodromo di Monza.

Il calendario completo e aggiornato sarà disponibile direttamente sul sito Heineken® e sui social dell’azienda.

Il Greener Bar Heineken® riflette l’impegno concreto dell’azienda in ambito sostenibilità, che negli ultimi dieci anni ha portato a risultati importanti e tangibili: in Italia, dal 2010 in produzione si è registrata una diminuzione delle emissioni di CO 2 del 60%, un risparmio idrico di oltre il 42% e l’utilizzo in produzione di energia elettrica al 100% proveniente da fonti rinnovabili.

Costruito sulle fondamenta dei risultati ottenuti nel decennio precedente, è stato annunciato quest’anno “Brew a Better World 2030”, il nuovo programma globale di sostenibilità che sancisce l’impegno dell’azienda per il prossimo decennio basato su tre pilasti: sostenibilità ambientale, impatto positivo sulla società e promozione del consumo responsabile. Primo birrificio al mondo a porsi un simile obiettivo, HEINEKEN ha annunciato di voler salvaguardare l’ambiente impegnandosi a raggiungere la carbon neutrality in produzione entro il 2030 e di estendere questo impegno lungo tutta la catena del valore entro il 2040.Per HEINEKEN essere sostenibili non significa solo rispettare l’ambiente e le persone, ma anche determinare cambiamenti positivi nella società, per questo uno dei temi su cui l’azienda investe in modo sempre più importante è la promozione del consumo responsabile, tema per cui ogni anno Heineken® si impegna in campagne e iniziative dedicate.

Il piano “Brew a Better Word 2030”, con i nuovi ambiziosi obiettivi per il prossimo decennio, si inserisce in una strategia a lungo temine dell’azienda, dove la sostenibilità è parte integrante del business. Con il coinvolgimento di tutte le parti che costituiscono l’ecosistema interno ed esterno, inclusi partner, fornitori, comunità locali e stakeholder, il progetto coinvolge tutte le funzioni aziendali. Una collaborazione sinergica che ha l’obiettivo di creare piani concreti volti ad attuare sul territorio nazionale le strategie globali e contribuire così al raggiungimento dei traguardi prefissati.

Il Greener Bar è un esempio di come HEINEKEN onori il suo impegno verso la sostenibilità rendendo gli eventi e lo spazio di sponsorizzazione un po’ più green ogni giorno e assicurando che tutti noi possiamo continuare a condividere bei momenti, godendo responsabilmente di una Heineken®.