HINES SVELA IL NUOVO HUB DELLA CREATIVITÀ MILANESE “SPIGA 26” OSPITANDO AUDI CITY LAB

(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 settembre 2021- Hines, player a livello globale attivo nel real estate, apre per la prima volta le porte dell’immobile “Spiga 26” per ospitare Audi City Lab 2021, un hub innovativo dedicato ad attività, progetti e storie di progresso che anticipano le tendenze del futuro.

Fino al 27 settembre, infatti, il cantiere di Spiga 26 accoglierà un progetto esclusivo aperto a tutto il pubblico della Design Week, del MiArt e della Fashion Week milanese.

Già a luglio con l’evento di “SEMINA – L’Infiorata di via della Spiga”, Hines ha lanciato il primo segnale di rilancio e sviluppo della storica via della Spiga di Milano, nel cuore del Quadrilatero della Moda. Nel mese di settembre Hines prosegue il programma di attivazione della via mettendo a disposizione gli spazi del suo immobile, affinché diventino un luogo esperienziale dove il futuro prende forma.

“Enlightening The Future” è l’installazione realizzata quest’anno da Audi firmata da Marcel Wanders studio che ha lavorato in collaborazione con il brand per progettare un percorso immersivo e sensoriale all’interno dell’immobile. Lo spazio di “Spiga 26” è inondato di luce, la protagonista indiscussa dell’installazione, utilizzata come simbolo di energia visibile, oltre fonte di comunicazione e connessione.

Per l’appuntamento immancabile con Audi City Lab, Audi ha scelto “Spiga 26” in quanto luogo di contaminazione posizionato strategicamente nel centro di Milano e quindi ideale per offrire al pubblico un’esperienza unica che ogni anno si contraddistingue per installazioni innovative e tecnologicamente all’avanguardia.

Allo stesso modo, anche il progetto di rigenerazione urbana di Hines dello storico Palazzo Pertusati guarda al futuro per proporre un nuovo distretto della creatività, inteso come un luogo di interscambio tra innovazione, cultura, ispirazione e influenza, dove moda, arte, design, food, cultura e lifestyle possono convivere insieme. Questa iniziativa è un’ulteriore testimonianza della visione strategica di Hines, fortemente orientata a costruire e investire nell’ “experience” dello spazio.

L’immobile di via della Spiga 26, che Hines ha acquisito attraverso un fondo immobiliare gestito da Savills Investment Management SGR SpA, è stato oggetto di un profondo intervento di ristrutturazione, che si concluderà entro la fine del 2021, sulla base di un progetto curato da Scandurra Studio Architettura e SCE Project, con un focus sulla valorizzazione degli spazi interni.

L’edificio si estende su oltre 12.000 metri quadrati sviluppati su tre livelli con uso misto e una corte interna verde di 180 metri quadrati. In particolare, lo spazio di 3.000 metri quadrati ai piani inferiori sarà dedicato a un nuovo concetto di retail high-street, mentre i piani superiori saranno convertiti in esclusivi e innovativi spazi per uffici, in linea con i più elevati standard di sostenibilità ambientale ed efficienza energetica, garantiti dalla certificazione internazionale LEED Gold.

“Siamo orgogliosi che un brand come Audi abbia scelto l’immobile di Spiga 26 per allestire il suo innovativo evento durante la Design Week” – ha affermato Mario Abbadessa, Senior Managing Director & Country Head di Hines Italy. “Crediamo fortemente che Spiga 26 possa rappresentare un nuovo modello e un nuovo spazio di riferimento, dove la contaminazione di idee e esperienze diventi la vera spinta alla creatività”.

“Questo progetto si inserisce nella strategia più ampia di Hines incentrata sulla trasformazione sostenibile – ha concluso Mario Abbadessa – al fine di rilanciare non solo singoli edifici ma anche il tessuto urbano circostante per restituirli ai suoi cittadini come luoghi di cultura e interscambio”.