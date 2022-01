I trend per l’arredo bagno 2022: un ritorno alla natura

Milano, 26 gennaio 2022 – Anno nuovo, casa nuova. E allora perché non iniziare dall’arredamento per il bagno? Da tempo ormai il bagno deve assolvere sia alla funzione pratica che estetica, creando un ambiente funzionale che all’occorrenza si trasformi in una piccola spa.

Quali sono i trend 2022 per il bagno? Innanzitutto i colori ispirati alla natura, che sta diventando la vera protagonista degli ambienti moderni. Altra tendenza sempre più gettonata è il sanitario sospeso, una soluzione pratica e ricercata.

A questo punto non ci resta che scoprire le principali tendenze che scandiranno il 2022 per quanto riguarda l’interior design dei bagni.

Tante soluzioni per pavimenti e pareti

Per rifare il look al bagno, solitamente si parte dai pavimenti e dalle pareti. Se stai cercando qualcosa di innovativo puoi optare per i rivestimenti a mosaico, ispirati ai disegni geometrici e mediterranei che donano un tocco di sofisticata intimità all’ambiente. Tra le novità più in voga c’è il cosiddetto stile cannage, caratterizzato dall’impagliatura di materiali diversi generalmente di origine naturale. Darai un tocco esotico e particolareggiato al tuo bagno.

Vuoi trasformare il tuo bagno in una piccola spa dove rilassare corpo e mente? Allora ti suggeriamo i materiali ecosostenibili che ricreano un’atmosfera orientale e zen che ti consente di scaricare tutte le tensioni accumulate nel corso della giornata. Oppure, sempre nell’ottica di un bagno ispirato alla natura, puoi addirittura collocare il parquet sul pavimento del bagno, facendo però attenzione a scegliere un legno adatto e con l’apposito trattamento.

Se invece sei un tradizionalista puoi scegliere le classiche piastrelle, disponibili in varie forme e colori, o virare sul microcemento o la resina.

Colori ispirati alla natura

Come anticipato quest’anno vanno per la maggiore i colori ispirati alla natura, per creare ambienti semplici e rilassanti. I più richiesti sono i colori chiari e di ispirazione orientale. Le sfumature invece vanno dal marrone al verde e qualsiasi altro colore che richiama la natura.

Opta per colori chiari e luminosi, che ampliano visivamente il bagno e creano un ambiente arioso. Bianco, corda e tonalità pastello sono tra i più gettonati.

Le nuove tendenze però ammettono anche tonalità forti ed abbinamenti audaci, purché siano in perfetto equilibrio tra di loro. Anche il grigio scuro ed il color carbone possono essere usati per le finiture dei bagni e per i rivestimenti.

Il colore dominante continuerà ad essere il bianco per i sanitari, ma già fanno capolino nuove tonalità come il nero, il verde, il marrone e l’azzurro che potrebbero diventare di tendenza nei prossimi anni.

La doccia a filo pavimento

Un arredo in auge già da qualche anno è la doccia a filo pavimento: una soluzione moderna che conferisce eleganza e ricercatezza al tuo bagno che, visivamente, risulta più spazioso. La doccia a filo pavimento consente anche di recuperare centimetri preziosi, proprio per questo motivo risulta indicata per gli ambienti di piccole dimensioni.

C’è poi da fare un’altra considerazione: il piatto doccia a filo pavimento elimina lo scalino, facilitando l’ingresso a bambini ed anziani ed evitando spiacevoli incidenti casalinghi. Questa è sicuramente la doccia del futuro, ma anche del presente.

Vasca da bagno

Preferisci la più tradizionale vasca da bagno? Se allora quello che cerchi è il più totale relax ti consigliamo di optare per una moderna vasca da bagno con tanto di idromassaggio. In questo modo il tuo bagno si trasformerà in una vera area spa, dove concedersi momenti di assoluto relax dopo una lunga e stressante giornata di lavoro.

In alternativa si può optare per la classica vasca da bagno tradizionale, preferibilmente esterna e non da incasso, rendendo l’ambiente moderno e funzionale.

I sanitari sospesi

Ecco uno dei must have degli ultimi anni: i sanitari sospesi. Innanzitutto donano un aspetto moderno al bagno, conferendo leggerezza e creando maggiore spazio nell’ambiente. Altrettanto importante è l’aspetto igienico, in quanto pulire i sanitari sospesi e lo stesso pavimento risulta molto più veloce ed agevole.

Gli accessori bagno

Se parliamo di accessori bagno, si apre un mondo. Ce ne sono tantissimi, ma bisogna comunque sceglierli in base all’arredo circostante.

Una buona idea è innanzitutto dotarsi di mobili bagno o di mensole. Sono utilissimi per custodire tutti gli oggetti generalmente usati in bagno, come asciugamani, phon, creme per la pelle, balsami, shampoo ecc. L’importante è che si intonino con il design del bagno.

Poiché il tema dominante è la natura, le piante da interno sono un altro must delle tendenze 2022 per il bagno.

Il 2022 apre le porte anche a soluzioni sontuose ed eccentriche, ispirate allo stile vittoriano, come applique in bronzo o specchi ornati. Occhio a sceglierli con equilibrio per creare una piacevole continuità stilistica.

Qualunque sia la tipologia del tuo bagno, spartano, classico o moderno, non possono mancare altri accessori come dispenser, aste porta asciugamano e piattini per le saponette.

Per vedere dal vivo alcune delle principali tendenze bagno 2022 puoi farti un giro anche negli showroom di Sorelle Chiesa a Valbrembo e Medolago.

L. M.