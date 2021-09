Il 17 settembre gran finale all’ARENA MILANO EST!

A chiudere, in risate, una stagione fantastica sarà la comicità di Antonio Ornano.

E’ un asso serbato nella manica l’arrivederci all’estate che il polo multiculturale all’aperto del Teatro Martinitt ha in programma per il prossimo giovedì. Volto noto di Zelig, Colorado e molto, molto altro ancora, l’attore dal curriculum “trasformista” porta in scena il suo ultimo monologo: STAND UP ROCK.

(mi-lorenteggio.com) Milano, 11 settembre 2021. Ligure estroso, dal passato semiserio ed effervescente, Antonio Ornano è noto al grande pubblico soprattutto per le sue costanti apparizioni a Zelig e Colorado, ma il suo curriculum svela molto, molto di più. “Esemplare di maschio caucasico clamorosamente imperfetto”, come si definisce, tra teatro, televisione, videoclip e cinema si diverte un sacco e capisce che divertire è il suo mestiere. Ci riesce alla perfezione, infondendo ironia e sarcasmo nei suoi personaggi e nelle sue caricature. La pandemia non ne scalfisce la verve mordace e sul piccolo schermo impazza la sua parodia di Roberto Burioni. Spirito libero e senza bavaglio, dietro la telecamera saltella incontenibile tra MTV, Mediaset, Rai, Amazon Prime e il suo canale ornanolive.com. Come sempre, però, vederlo dal vivo è un’altra cosa: provare per credere il 17 settembre all’Arena Milano Est, che chiude così alla grande un’estate scoppiettante. Le risate però non finiscono qui: a ottobre la stagione indoor al Teatro Martinitt.

Stand up Rock è lo spettacolo di uno stand up comedian che si lascia totalmente sopraffare dalla propria passione per la musica. Nel mettere a nudo, e quindi in ridicolo, le proprie e le altrui fragilità, questa volta non squarcia solo l’ipocrisia di una società che ci vuole sempre vincenti e perfetti, ma racconta anche, dalla propria prospettiva, le band e gli artisti che hanno rappresentato la colonna sonora della sua vita. Gli idoli di sempre rivisti e corretti attraverso una serie di aneddoti e “meravigliose cazzate” che li rendono più umani e vicini a noi.

Da sapere

🕖 Inizio spettacoli ore 21.30, costo 20 euro.

🎟️ Biglietti online (www.arenamilanoest.it e www.vivaticket.com) o al telefono con carta di credito.

🍹 All’ingresso dell’Arena, postazioni di street food.

😷 Tutte le attività si svolgono nel rispetto delle norme sanitarie e di sicurezza anti-Covid.

✌️ l programma potrebbe subire variazioni indipendentemente dalla volontà della direzione.



L’arena in pillole (e in sicurezza)

🔲 2500 metri quadrati a disposizione

🌙 1 palco esterno da 110 metri quadrati

◼ 1 palco interno da 85 metri quadrati

🌂 1 sala interna da 430 posti (ridotti a 220 per norme anti-Covid), in caso di pioggia

📺 1 schermo esterno 14m x 6m

🚻 6 toilette a uso esclusivo

V.A.