Il 26 agosto si celebra l’#InternationalDogDay, la Giornata Mondiale del Cane

(mi-lorenteggio.com) Milano, 25 agosto 2021- Giovedì 26 agosto è l’International Dog Day. La ricorrenza è stata celebrata per la prima volta nel 2004 negli Stati Uniti, per iniziativa dell’esperta di animali domestici Colleen Paige, che in America è una vera e propria star. La data del 26 agosto si riferisce al giorno in cui la famiglia di Colleen adottò il primo cane, quando lei aveva 10 anni.