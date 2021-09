Il Centro medico PerLa Donna (attivo dal 2014 a Brugherio) apre una nuova sede a Lissone

(mi-lorenteggio.com) Lissone, 1 ottobre 2021 – Arriva anche a Lissone il Centro medico PerLa Donna, attivo dal 2014 a Brugherio. Sabato 2 ottobre si terrà infatti l’inaugurazione della nuova sede di via Manzoni 10: per l’occasione è previsto un Open Day dalle 9 alle 12, un’occasione per scoprire i servizi, incontrare di persona il team di specialisti e visitare gli spazi che accoglieranno le pazienti.

Parlano da soli i numeri di questo Centro, ben conosciuto sul territorio brugherese e non solo, dove dal 2014 sono passate più di 6000 donne. Con oltre 2300 visite ginecologiche ed ecografie in un anno, grazie ad un team di 30 dottoresse, PerLa Donna è diventato ormai un punto di riferimento, sia per la parte ginecologica, ma anche per la salute globale delle donne. Nel tempo si è ampliato il ventaglio di offerta, inizialmente centrato soprattutto sulla ginecologia e l’ostetricia, coinvolgendo e creando un team sempre più completo di specialisti.

All’origine di quello che, sette anni fa, rappresentava un progetto coraggioso, un po’ fuori dal comune, c’è l’iniziativa di due giovani mamme, Marianna Andreani e Giuditta Beachi, che hanno voluto offrire un luogo di cura per il benessere delle donne, dei bambini e delle loro famiglie. Non il classico poliambulatorio, bensì una “casa”, come l’hanno sempre chiamata: “Abbiamo vissuto insieme i mesi di maternità delle nostre primogenite”, racconta Marianna, che oltre ad essere madre è ginecologa e Direttore Sanitario di PerLa Donna. “Da lì abbiamo continuato a condividere le gioie e le fatiche dell’essere madri, sostenendoci nei momenti più duri”. Giorno dopo giorno, fino alla nascita di questa realtà, di cui il territorio era sprovvisto. “Abbiamo voluto proporre una casa”, continua Giuditta. “Un posto accogliente, vicino da raggiungere, in cui una madre ed una famiglia potessero sentirsi accolte, per rinforzare quelle relazioni elementari che stanno alla base della vita”. Fino all’idea di aprire ora una nuova sede a Lissone, nata dall’amicizia e dalla condivisione lavorativa di Marianna con Serena Mussi, anche lei ginecologa.

Perché PerLa Donna? Perché “ogni donna è una perla: speciale, unica, irripetibile e preziosa”, amano ricordare sempre. Come si legge nella mission, infatti, “lavoriamo insieme avendo a cuore il benessere complessivo della persona”. Ricercando “il più possibile di usare una medicina non aggressiva ma naturale”: molti specialisti, infatti, “si sono formati in medicina tradizionale, arricchendo poi le loro conoscenze anche con altre medicine alternative, come l’agopuntura, l’omeopatia e la fitoterapia”.

Non a caso, i servizi offerti puntano alla cura della donna a 360° in tutte le sue fasi, dalla pubertà all’età fertile, fino alla menopausa. Alcuni esempi tra i tanti: visite ginecologiche ed ostetriche in gravidanza (anche a domicilio), corsi pre e post parto, ecografie, riabilitazione del pavimento pelvico, incontri per mamme e bambine/adolescenti,… A questi si aggiungono anche i servizi relativi alla sfera della nutrizione (dalla definizione del piano alimentare alla bioimpedenziometria, dai percorsi di educazione alimentare alle consulenze a supporto dell’attività sportiva) e della psicologia (con terapia di coppia, psicoterapia, colloqui individuali o familiari…). E ancora: endocrinologia, medicina estetica, osteopatia, logopedia e pediatria, radiologia, agopuntura e medicina tradizionale cinese… Come spiega Marianna Andreani: “Grazie all’utilizzo di medicine e tecniche naturali quali agopuntura, osteopatia e fitoterapia, è possibile accompagnare la donna in un percorso di riscoperta dei propri ritmi fisiologici, di consapevolezza e di riequilibrio, sia in età fertile che in menopausa”.

CONTATTI:

PerLa Donna. Crescere in un abbraccio

Via Manzoni 10

Lissone (MB)

TEL: 039.6770007

MAIL: info.lissone@perla-donna.it

WEB: www.perla-donna.it