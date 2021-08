IL COLORE DELLE PAROLE a GLI EROICI FURORI – DESIGN WEEK MILANO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 agosto 2021 – Patrizia Chiodini presenta a Gli eroici furori le sue ultime creazioni che riguardano la ricerca chiamata IL COLORE delle PAROLE – The color of words – Introspettiva per una comunicazione

colorata insieme ad altre opere pensate per questa sua prima esposizione in galleria in occasione

della Design-Week 2021.

Ogni parola ha per lei un colore, formato da molti colori invero, perché il significato ultimo di ogni

voce è composto da una infinita serie di sfumature. I concetti sono definiti all’interno delle opere

stesse, in forma linguistica.

L’autrice ci spiega: “I colori non esistono, esistono onde, il nostro cervello le codifica percependo il

colore”.

Lo stesso vale per le parole.

Le parole non esistono, esiste solo il loro significato. (come sosteneva Umberto Eco )

Patrizia Chiodini riprende questo concetto in una sua forma originale che riporta questa percezione

soggettiva in un segno originale che viene mostrato usando la stessa modalità utilizzata normalmente

per presentare le gamme di colori con uno standard assai diffuso.

Cosı̀anche le parole sono composte da 4 diverse percentuali di:

Emozioni, Pensieri, Sogni, Ricordi ( e poi ancora… )

Ognuna delle opere proposte sottende una vasta possibilità di concepirne e idearne di nuove,

personalizzate, ideate ad personam, Patrizia Chiodini ci chiede:

Qual è la vostra parola/colore?

In questo modo si potrà creare con la nostra parola/colore un “ritratto”, un’opera appositamente

concepita e personalizzata. In nome della comunicativa ed eclettica creatività.

La collezione èproposta nei seguenti formati:

Stampa ad alta risoluzione in serie limitata

Tela con colori acrilici

Digital art NFT depositata nella blockchain di Ethereum

Patrizia Chiodini da sempre lavora nella comunicazione visiva, come art director e social media manager,

per diverse aziende.

Curiosa e sperimentatrice, è sempre alla ricerca di nuovi modi di comunicare, spaziando dalla digital art al

fashion design, per questo nel 2013 le viene riconosciuto il premio “Impresa artigianale innovativa” dalla

Camera di Commercio di Milano.

Sempre alla ricerca di nuovi stimoli e per uscire dalle regole di marketing, negli ultimi anni ha voluto dare

spazio al suo lato emozionale, creando progetti d’arte, opere uniche in serie limitata.

Le sue creazioni sono presenti in collezioni private in Italia, in Europa e a New York