IL GIRO D’ITALIA DONNE ARRIVA A MILANO PER LA 5a TAPPA

(mi-lorenteggio.com) Martedì 6 luglio il Giro d’Italia Donne arriva a Milano: la quinta tappa, Milano – Carugate, parte infatti da Piazza Affari alle 11.40 con una passerella che tocca alcune delle Piazze più celebri della città come Duomo, Della Scala, San Babila e Loreto.

Dal km 0 in via Palmanova previsto alle ore 12:00, le oltre 130 atlete delle migliori 24 squadre al mondo affrontano un percorso di 122 km, entrando a Cernusco sul Naviglio in un circuito di 26 km da percorrere 4 volte e che tocca i comuni di Vimodrone, Pioltello, Cernusco sul Naviglio, Agrate Brianza, Passano con Bornago, Bussero, Gessate, Cambiago, Caponago, e infine Carugate, traguardo della tappa. La gara odierna si svolge sempre in piano, con un dislivello tra partenza e arrivo di soli +20 metri. L’orario medio d’arrivo è per le 14:45.

Questa 32a edizione del Giro d’Italia Donne, organizzato per la prima volta da PMG Sport/Starlight, toccherà poi altre 2 tappe in Lombardia: mercoledì 7 luglio con la Colico – Colico, un percorso lungo tutto il lago di Como di 155 km (il più lungo di questa edizione), e giovedì 8 luglio con la Soprazzocco di Gavardo – Puegnago del Garda, sfida di 110 km in provincia di Brescia.

Di seguito le Maglie al momento, dopo la tappa del 4 luglio:

MAGLIA ROSA/ASG – ATHLETIC SPORTS GROUP (Individual Time General Classification) Anna van der Breggen (SDW – TEAM SD WORX)

MAGLIA CICLAMINO/SELLE SMP (Individual General Points Classification) Anna van der Breggen (SDW – TEAM SD WORX)

MAGLIA VERDE/EFFEBIQUATTRO MILANO (GMP – Mountains Classification) Elise Chabbey (CANYON//SRAM RACING),

MAGLIA BIANCA/FEDEGROUP (Best younger of the Individual General Classification) Niamh Fisher-Black (SDW – TEAM SD WORX)

MAGLIA AZZURRA/GSG (Best Italian of the Individual Time General Classification) Erica Magnaldi (WNT – CERATIZIT – WNT PRO CYCLING TEAM)

Dalle ore 14:15 sarà visibile la diretta con gli ultimi km della tappa su:

PER VISUALIZZARE PLANIMETRIA, ALTIMETRIA E CRONOTABELLA:

https://www.giroditaliadonne.it/it/tappa-5/

V.A.