Il Ministero sblocca il progetto della Milano-Mortara “Ora chiediamo che le Amministrazioni siano coinvolte nella revisione della definizione del progetto”

ABBIATEGRASSO 20/10/21 – Il Ministero delle Infrastrutture su richiesta di Regione Lombardia sblocca l’iter per la realizzazione del raddoppio della Milano Mortara.

“Ringraziamo l’assessore regionale Claudia Maria Terzi per essersi attivata presso il Ministero per sbloccare la realizzazione del raddoppio della Milano Mortara, anche sotto l’interessamento e le pressioni fatte dalla nostra amministrazione e da quella di Vigevano che in questi anni hanno lavorato assiduamente per questa possibilità – commenta l’assessore alle Infrastrutture Roberto Albetti -. Finalmente si sta aprendo questa grande opportunità, che prevede il prolungamento della S9 da Albairate ad Abbiategrasso come primo intervento del raddoppio entro il 2026, perché inserito nel Pnrr. Chiediamo con forza che le Amministrazioni comunali siano chiamate al tavolo per concordare il progetto definitivo delle singole tratte”.

Commenta l’assessore ai Trasporti Francesco Bottene: “Siamo sicuramente soddisfatti del fatto che il Ministero abbia finalmente recepito la necessità dei cittadini pendolari di una linea più efficiente e puntuale, grazie anche all’interessamento della Regione Lombardia. Adesso speriamo che la revisione del progetto proceda celermente affinché il raddoppio possa realmente concretizzarsi nei tempi prospettati. Noi rimaniamo vigili, per non perdere questa occasione di vitale importanza per il nostro territorio”.