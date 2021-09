Il Presidente Mattarella ha inaugurato l’edizione 2020-2021 di “Quirinale contemporaneo”

Roma, 29 settembre 2021 – Si è svolta al Quirinale, con l’intervento del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, l’inaugurazione dell’edizione 2020-2021 del progetto “Quirinale contemporaneo”, con un ampliamento del patrimonio di opere d’arte contemporanea e oggetti di design fruibili al pubblico.

Dopo la proiezione di un video illustrativo, il Presidente Mattarella ha rivolto un indirizzo di saluto.

Era presente il Ministro della Cultura, Dario Franceschini.

L’intervento di Mattarella.

Benvenuti al Quirinale. Questo Palazzo, come noto, è la sede della Presidenza della Repubblica e, come tale, ospita una grande quantità di eventi istituzionali di particolare importanza nella vita della Repubblica.

È quindi, insieme, un simbolo dell’Italia, della Repubblica e un luogo dinamico in cui si svolge un’intensa attività di carattere istituzionale e anche di rapporti con la società.

Accanto a questi aspetti, il Quirinale riveste altri profili. Il grande valore storico del Palazzo e del patrimonio artistico che contiene, patrimonio di arte, di arredi. Un patrimonio di grande rilievo, importante che, peraltro, si limitava a contenere le espressioni di arte e di arredi dell’epoca pontificia e dei settantacinque anni in cui il Palazzo è stato residenza della monarchia.

Erano assenti le espressioni artistiche dei settantacinque anni della Repubblica, di questi primi settantacinque anni della Repubblica.

È apparso necessario quindi, e anche doveroso, adeguare la configurazione del Quirinale, integrando il suo patrimonio artistico e di arredi con espressioni dell’arte contemporanea, del design contemporaneo: con opere d’arte contemporanea, che così bene ha illustrato poc’anzi il filmato, e con oggetti e arredi di design contemporaneo, anch’essi ben illustrati nel filmato.

Anche perché l’arte, con la sua creatività, provvidenzialmente non si ferma. Continua a fornirci e a donarci opere, interpretazioni, emozioni. Le istituzioni, realmente collegate con la società e la vita del Paese, hanno il compito – e vorrei aggiungere il dovere – di riconoscerle, di accoglierle.

Questo è il senso dell’operazione “Quirinale Contemporaneo”. Questo adeguamento, questa integrazione del patrimonio del Quirinale è stato realizzato attraverso questa iniziativa, in questi tre anni.

Desidero ringraziare molto, per la sensibilità e la generosa disponibilità, gli artisti viventi, le Fondazioni e gli eredi che conservano il ricordo di artisti che non sono più in vita e le aziende produttrici di oggetti di design.

Così come ringrazio molto coloro che, all’interno del Quirinale, hanno contribuito a progettare, a ideare, a realizzare questa iniziativa. Particolarmente il Segretario generale e l’Architetto Mazzantini.

Nel catalogo che raccoglie, in maniera straordinariamente efficace, le immagini di questo nuovo aspetto, di questo nuovo ambito di patrimonio culturale del Quirinale, è stato scritto che questa operazione è stata fatta con il rispetto della storia del Palazzo. Perché è stata fatta sulla base di una positiva integrazione, ambiente per ambiente, di opere d’arte antiche e di opere contemporanee, di oggetti di arredamento antichi e di arredi contemporanei, nel rispetto della storia passata e della storia presente del Quirinale.

Vi auguro adesso un buon giro del Palazzo per verificare direttamente l’effetto di questa integrazione che il Palazzo ha ricevuto e che dà atto ai nostri artisti, ai nostri progettisti di design, di quanto contribuiscono alla crescita culturale del Paese.

Grazie e auguri.