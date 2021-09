Il ritorno dei medagliati: l’Allianz Powervolley Milano ai ranghi di partenza

(mi-lorenteggio.com) Milano, 28 settembre 2021 – L’Allianz Powervolley Milano inizia la sesta settimana di preparazione con gli importanti inserimenti di due medaglie d’oro Olimpiche, una medaglia d’oro Europea e una medaglia d’argento Asiatica. I quattro atleti, di rientro dalle spedizioni con le rispettive nazionali, hanno già calcato oggi il taraflex della Powervolley Academy mettendosi a disposizione di coach Piazza pronto a lavorare a pieno organico in vista dell’inizio del Campionato.

Il neoacquisto Barthèlèmy Chinenyeze e il suo compagno di nazionale Jean Patry, medaglie d’oro Olimpiche, sono approdati ieri a Milano, così come i compagni di squadra Yuki Ishikawa, capitano della nazionale giapponese, e l’azzurro Yuri Romanò, asso nella manica durante la finale europea contro la Slovenia, l’opposto Italiano rientrato anche lui a Milano dopo aver trascorso la giornata di Lunedì a Roma per ricevere i ringraziamenti delle istituzioni pubbliche per l’eccezionale risultato ottenuto durante gli ultimi europei.

Manca all’appello solo il giovane talento in regia Paolo Porro, che sta disputando in Sardegna i mondiali U21 con la nazionale italiana di categoria, e che si aggregherà al roster al termine della competizione internazionale.