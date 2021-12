In corso Garibaldi e via della Spiga il Natale è per i bambini di VIDAS

(mi-lorentggio.com) Milano, 9 dicembre 2021 – Due negozi solidali che VIDAS, storica associazione milanese che da quasi 40 anni offre cure palliative e assistenza ai malati inguaribili, ha potuto realizzare grazie alla generosità di privati cittadini e grandi brand che hanno donato moltissimi oggetti e prodotti. Qui infatti è possibile acquistare articoli di design e moda second hand, ma anche merce nuova di noti marchi con sconti dal 30 al 50% sul prezzo di cartellino. Davvero vasta la varietà dei beni disponibili: dall’abbigliamento adulto e bambino alla cosmesi, dagli accessori come occhiali, orologi e bijoux alle scarpe, dal tessile per la casa alle stoviglie più ricercate.

Non manca poi un piccolo assortimento di vini e dolci di Natale prodotti e confezionati per VIDAS dalla storica pasticceria COVA, come il panettone tradizionale o al limoncello e un cofanetto con prelibatezze assortite

In entrambi gli store è inoltre disponibile, fino a esaurimento scorte, la mantella d’autore di colore rosso con il messaggio #datemiunmantello, realizzata per VIDAS dal designer Paolo Battaglia per sensibilizzare sull’importanza di offrire assistenza alle persone con malattie inguaribili.

L’intero ricavato delle vendite sostiene Casa Sollievo Bimbi, hospice pediatrico tra i pochissimi in Italia e unico in Lombardia che VIDAS ha inaugurato nel marzo 2019. Qui, grazie alla presenza di un’équipe specializzata in cure palliative pediatriche, bambini e ragazzi che soffrono di malattie gravissime possono trovare, insieme alle loro famiglie, sostegno e cura gratuiti in un ambiente caldo e accogliente, su misura per le loro necessità.

Nel negozio di corso Garibaldi, nato dalla collaborazione con Sidecar Eventi, prima azienda in Italia a ideare la formula di Temporary Store, è inoltre disponibile un servizio continuativo di caffetteria.

I Christmas Store VIDAS sono aperti tutti i giorni dalle 10 alle 19 grazie all’impegno di oltre 60 volontari VIDAS. Quello di corso Garibaldi resterà aperto fino al 24 dicembre mentre quello di via della Spiga proseguirà fino al 15 gennaio 2022.