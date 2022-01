IN DUOMO L’ARCIVESCOVO HA CELEBRATO I FUNERALI MILANESI DI MONS. NEGRI.

«MONS. NEGRI PREGHI PER NOI PER RENDERE PIÙ PROFONDI I NOSTRI RAPPORTI, PIÙ INTENSO IL SENSO DI APPARTENENZA, PIÙ ABITUALI LE VIE DEL PERDONO E DELLA RICONCILIAZIONE»

IN DUOMO MONS. DELPINI HA CELEBRATO I FUNERALI MILANESI DELL’ARCIVESCOVO EMERITO DI FERRARA

LETTO ANCHE UN MESSAGGIO DEL CARDINALE SCOLA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 5 gennaio 2022 – «In questa terra, in questa Chiesa, mons. Luigi Negri ha scelto, approfondito, vissuto la sua appartenenza, si è sentito milanese e ambrosiano, come attesta la sua scelta che il suo funerale fosse celebrato anche nella chiesa di Milano, in rito ambrosiano. Qui ha incontrato, scelto, coltivato il carisma di don Giussani e la sua appartenenza a Comunione e Liberazione. (…) Qui ora chiediamo che Mons. Negri preghi per noi per rendere più profondi i nostri rapporti, più intenso il senso di appartenenza, più abituali le vie del perdono e della riconciliazione»: con queste parole l’Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, ha concluso l’omelia per i funerali di mons. Luigi Negri svoltisi in Duomo questo pomeriggio, dopo una prima celebrazione a Ferrara questa mattina.

Deceduto all’età di 80 anni lo scorso 31 dicembre a Cesano Boscone, sacerdote ambrosiano, Luigi Negri è stato tra i più stretti collaboratori di don Giussani prima in Gioventù studentesca e poi in Comunione e Liberazione. Dopo un lungo periodo come docente di Introduzione alla Teologia e Storia della filosofia all’Università cattolica di Milano, il 17 marzo 2005 mons. Negri è stato nominato vescovo della Diocesi di San Marino-Montefeltro e il 1° dicembre 2012 arcivescovo di Ferrara-Comacchio, ministero concluso nel giugno del 2017.

All’inizio della Messa in Duomo – concelebrata da numerosi vescovi e presbiteri – è stato letto anche un messaggio dell’Arcivescovo emerito di Milano, il Cardinale Scola. «La mia amicizia con don Luigi – scrive il Cardinale – dura da una vita. Insieme abbiamo cercato di vivere la fede nella attrattiva di Gesù, della Vergine sua Madre e di tutti i Santi. L’impegno missionario è per noi la naturale conseguenza del dono della fede a cui ci ha conquistato, fin da ragazzi, il Servo di Dio Mons. Luigi Giussani».

Diversi altri messaggi di cordoglio e di ricordo di mons. Negri sono giunti nei giorni scorsi all’Arcivescovo di Milano. Sono pubblicati sul portale della Diocesi: www.chiesadimilano.it

