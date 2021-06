IN ITALIA SI ABBANDONA UN ANIMALE OGNI 4 MINUTI E MEZZO

(mi-lorenteggio.com) Roma, 28 giugno 2021. Si è svolta ieri la giornata internazionale contro gli abbandoni di cani e gatti. Secondo i dati riportati da diverse agenzie stampa e riconosciuti di fatto da tutte le associazioni animaliste in Italia ogni anno vengono abbandonati circa 130.000 animali domestici, e di questi 80.000 sono gatti e 50.000 sono cani.

La media degli abbandoni estivi è in diminuzione rispetto agli anni scorsi, ma numeri alla mano in Italia vrngono abbandonati 9 gatti e 5 cani ogni ora, mantenendo una media impressionante di un abbandono ogni 4 minuti e mezzo. Da fonti dell’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente inoltre si apprende che anche in questi primo mesi del 2021 la maglia nera degli abbandoni di cani spetta alla Sicilia, seguita da Campania, Calabria e Sardegna, mentre per quanto riguarda i gatti gli abbandoni avvengono maggiormente in Puglia, Piemonte e Lazio, seguite da Sicilia e Calabria.

V.A.