INCENDIO NELLA NOTTE, IL COMUNE DI OPERA AL FIANCO DELLA FAMIGLIA RIMASTA SENZA CASA

(mi-lorenteggio.com). Opera, 2 ottobre 2021 – Questa notte, intorno all’una i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Di Vittorio per domare un incendio propagatosi all’interno di un appartamento delle case di edilizia residenziale pubblica di proprietà Aler. Fortunatamente l’episodio non ha registrato feriti: gli inquilini sono riusciti a mettersi in salvo e sono stati temporaneamente alloggiati presso un albergo del territorio operese. Già nelle prime ore della mattinata, il Comune si è attivato con i tecnici di Aler per effettuare un sopralluogo all’interno dell’abitazione, provare ad identificare l’ammontare dei danni causati dall’incendio, le tempistiche per l’eventuale sistemazione dei locali e, soprattutto, per trovare una soluzione alloggiativa alternativa per le tre persone – tutti adulti – che vivevano nell’appartamento.

Nella notte tra l’1 e il 2 ottobre nell’intento di preparare la cena si sarebbero originate le fiamme che hanno originato l’incendio che si è propagato velocemente fino a d arrivare all’impianto elettrico. Solo l’intervento dei Vigili del Fuoco ha circoscritto le fiamme, spento il rogo ed evitato il peggio. Importanti i danni causati all’abitazione: la famigliola è stata evacuata e l’appartamento dichiarato inagibile. Fortunatamente nell’episodio non si sono registrati feriti. Sul posto, per attività di assistenza sanitaria, è intervenuta la Croce Rossa di Opera.