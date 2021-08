INCIDENTE A BAREGGIO, ATTERRATI DUE ELICOTTERI PER IL SOCCORSO

(mi-lorenteggio.com) Bareggio, 7 agosto 2021 – Questa sera, intorno alle ore 19 e 30, lungo la Strada Statale 11, all’altezza dell’incrocio con via Matteotti, è avvenuto un grave incidente stradale: il personale medico e sanitario è giunto a bordo di due elicotteri, uno giunto da Milano e l’altro da Brescia, per soccorre due motociclisti caduti in moto, stando alle prime informazioni. Oltre ai due elicotteri, sono giunte due ambulanze e un’automedica. Un ferito è stato trasportato in elicottero all’ospedale Niguarda di Milano in codice rosso con l’elisoccorso di Milano, così come l’altro è stato trasportato in codice rosso in elicottero all’ospedale San Gerardo di Monza con l’elisoccorso di Brescia. Le persone coinvolte sono una ragazza di 24 anni, un uomo di 39 anni e un’altra persona, della quale al momento nn si conoscono le generaralità, è stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Magenta. In corso i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e quanto avvenuto.

Poco prima, a Sedriano, lungo la SS 11, in un incidente tra un’auto e una moto, sono rimaste ferite 3 persone.

Seguono aggiornamenti.