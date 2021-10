Incidente a Brembate, deceduto 24enne

(mi-lorenteggio.com) Brembate, 17 ottobre 2021 – Stamane, intorno alle ore 6.20, in via Vittorio Veneto, nel tratto adiacente alla rotonda, un 24enne, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo del proprio veicolo finendo contro un’ostacolo. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118, intervenuti con due automediche e un’ambulanza della Croce Rossa, il giovane è deceduto sul colpo. In corso i rilievi da parte delle forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

Redazione