(mi-lorenteggio.com) Caponago, 20 agosto 2021 – Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 17.30, in via Cascina Cascinazza, un 27enne è rimasto ferito gravemente dopo una caduta da moto, la cui dinamica è in fase di accertamento. Sul posto è atterrato l’elisoccorso, giunto da Milano, e sono giunte un’ambulanza e un’automedica, che hanno trasportato il ferito in ospedale.