Incidente a Cislago (Va), grave 37enne soccorso con l’elisoccorso

(mi-lorenteggio.com) Cislago, 1 gennaio 2021 – Questa notte, intorno alle ore 3.50, in via Cavalieri di Vittorio Veneto, all’altezza del civico 625, all’incrocio con via Marco Polo, un 37enne è stato soccorso dal personale medico dell’elisoccorso in notturna, giunto da Como e da quello di un’automedica e dal personale sanitario di un’ambulanza per un incidente, la cui dinamica è in fase di accertamento, mentre era a bordo di un mezzo di trasporto elettrico. Il ferito dopo le prime cure, è stato trasportato in elicottero e in codice rosso all’Ospedale Circolo di Varese.

V. A.