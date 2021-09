Grave incidente a Gaggiano, atterrato l’elisoccorso

(mi-lorenteggio.com) Gaggiano, 8 settembre 2021 – Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 17.20, lungo la via Marco Polo, all’altezza del civico 48 e dell’incrocio con la SP 38, si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso, giunto da Bergamo, per soccorre un motociclista 59enne, dopo un incidente con un veicolo. In corso i soccorsi. Il ferito, dopo esser stato stabilizzato, è stato trasportato in elicottero all’ospedale San Gerardo di Monza, a causa delle gravi contusioni e ferite agli arti.

Redazione