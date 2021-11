(mi-lorenteggio.com) Lanzada, 11 novembre 2021 – Nel pomeriggio di oggi, nella frazione di Ganzada, inutili sono stati i soccorsi per un uomo di 72 anni, che guidava un motocarro, che per cause in fase di accertamento, si è ribaltato. L”uomo è deceduto sul colpo.

Redazione