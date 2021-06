(mi-lorenteggio.com) Mede, 30 giugno 2021 – Intorno alle ore 19.00 di questa sera, un 16enne, mentre era in sella alla sua moto e percorreva viale I Maggio, per cause in fase di accertamento, è caduto rovinosamente dalla moto, riportando gravissime ferito. Il ferito è stato soccorso dal personale medico e sanitario di un’ambulanza e un’automedica, ma, viste le gravi condizioni, sul posto è atterrato l’elisoccorso, che lo ha trasportato in codice rosso all’ospedale San Matteo di Pavia.

Redazione