INCIDENTE A ROZZANO: GRU CROLLA SU PALAZZO, NESSUN FERITO: FOTO E VIDEO

(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 26 luglio 2021 – Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 13.00, in un cantiere di un palazzo, dove sono in corso dei lavori di ristrutturazione, in via Pasolini, 13, per cause in fase di accertamento una gru è crollata su un palazzo. Sul posto sono subito accorsi i Vigili del Fuoco insieme alla Polizia Locale e a due ambulanze e un’automedica.

Nell’incidente non è rimasta coinvolta nessuna personale; le squadre sul posto, dopo aver evacuato i 30 appartamenti presenti nella struttura, sono impegnate nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area.

V. A.