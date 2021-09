(mi-lorenteggio.com) Scandolara Ripa D’Oglio (CR), 28 settembre 2021 – Intorno alle ore 14,40, lungo la Strada Provinciale 83, in località Corte dei Frati, un ciclista, di cui al momento non si conoscono le generalità, è stato investito da un veicolo ed è deceduto sul posto. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118. In corso sono i rilievi da parte della Polizia Stradale sia dell’incidente sia per conoscere le generalità del deceduto.

Redazione