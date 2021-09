Incidente auto moto a Gaggiano, dopo Barate, elisoccorso di nuovo in azione

(mi-lorenteggio.com) Gaggiano, 24 settembre 2021 – Dopo l’incidente avvenuto a Barate, intorno alle ore 13.20, dove un ciclista di 55 anni è stato trasportato il elicottero all’ospedale Niguarda di Milano, un altro incidente è avvenuto lungo la Vigevanese, in via Milano, all’altezza del civico 88, intorno alle ore 14.50 e l’elisoccorso è ripartito dal Niguarda per tornare a Gaggiano per soccorrere il motocilista, rimasto ferito. Sul posto insieme alla Polizia Locale è giunta anche un’ambulanza dell’ATA Soccorso, che ha trasportato il ferito, un uomo di 54 anni in ospedale e in codice giallo.