Incidente in moto di notte a Cesano Boscone, due 20enni in codice verde

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 24 novembre 2021 – E’ di un 18enne e di un 20enne, finiti in ospedale, entrambi in codice verde, trasportati da un’ambulanza della Croce Verde e da una della Corsico Soccorso, il bilancio di un incidente, avvenuto questa notte intorno alle ore 3.00, che li ha visti cadere davanti al Centro Commerciale Bennet, di fronte alla Nuova Vigevanese. Sul posto, è giunta anche un’automedica, ma fortunatamente i medici hanno solo constatato lievi ferite per i due giovani, caduti dalla moto sulla quale viaggiavano, il cui conducente ha perso il controllo del veicolo.

V. A.