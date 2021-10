Incidente in Tangenziale Ovest, deceduto 24enne e tre feriti

(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 ottobre 2021 – Stamane, alle ore 5.15, lungo la tangenziale ovest, in direzione Nord, al Km. 17+800 tra gli svincoli di Interconnessione A7 e S.P. 59 Corsico/Gaggiano, è avvenuto un grave incidente e un veicolo si è ribaltato. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, due ambulanze, una della Croce Rossa di Opera e una della Verde Trezzano, per soccorrere quattro giovani. Un 24enne è deceduto sul colpo, mentre un 23enne, un 25enne e un 26enne sono rimasti feriti. I feriti sono statti soccorsi uno in codice giallo e uno in verde. Sul posto alche la Polstrada, che oltre a dirigere il traffico per permettere le operazioni di soccorso, chiudendo il tratto interessato al sinistro, sta compiendo tutti i rilievi per ricostruire quanto avvenuto.

V .A