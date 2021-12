INCIDENTE MORTALE A PALADINA (BG): UN 24ENNE E UN 21 ENNE DECEDUTI DOPO ESSER STATI TRAVOLTI DA UN’AUTO

(mi-lorenteggio.com) Paladina, 19 dicembre 2021 – Questa notte, intorno alle ore 1.55, lungo la SS470dir (Villa d’Almeè – Dalmine), due giovani di 21 e 24 anni, di origine magrebina sono deceduti, dopo esser stati travolti da un’auto nei pressi di un locale. vani. Il conducente dell’auto che li ha investiti, un sessantenne della zona, è stato denunciato per omicidio stradale e per essere fuggito: dopo l’incidente, forse preso dal panico, si è allontanato con la sua Volkswagen Golf per poi tornare sul posto solo tre quarti d’ora più tardi.

