(mi-lorenteggio.com) Sommo, 2 ottobre 2021 – Intorno alle 13.10 di oggi, lungo la SP 193, all’altezza di una rotatoria, un 24enne ha perso la vita, dopoché la vettura sulla quale viaggiava, per cause in fase di accertamento si è ribaltata. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118 e dei Vigili del Fuoco.

Redazione