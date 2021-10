(mi-lorenteggio.com) Monza, 2 ottobre 2021 – Oggi, poco prima delle ore 5.00, lungo la Autostrada A4 in direzione Venezia, un 26enne è deceduto, dopochè, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo della sua vettura ribaltandosi. Inutili i soccorsi del personale sanitario, giunto con due automediche e un’ambulanza. In corso tutti i rilievi da parte delle Polstrada, per ricostruire quanto avvenuto.

Redazione