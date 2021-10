(mi-lorenteggio.com) Opera, 1 ottobre 2021 – Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 14.25, in via Staffora al civico 5, un operaio, le cui generalità al momento non sono note, mentre lavorava sul tetto, la struttura, per cause in fase di accertamento, è ceduta e l’uomo, dopo una caduta di 10 metri, è deceduto sul colpo. Inutili i soccorsi dei sanitari giunti con l’elisoccorso.