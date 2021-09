(mi-lorenteggio.com) Pozzuolo Martesana, 29 settembre 2021 – Alle ore 15.40 di oggi, in via Vincenzo Bellini,15, in un cantiere un operaio di 61 anni ha avuto un incidente con l’escavatore, riportando un trauma da schiacciamento ad una gamba e un grave trauma al bacino. Soccorso dai medici dell’elisoccorso è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano.



V. A.