Incidenti a Milano, circa 70 oggi: un morto in via Ripamonti

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 ottobre 2021 – Numerosi gli incidenti oggi in città, circa 70, che hanno visto coinvolti, in particolare, pedoni e motociclisti.

Tra quelli più gravi avvenuti oggi, in primo è successo stamane poco prima delle ore 6.00, all’altezza dell’incrocio con via De Angeli, dove , un uomo di 56 anni è morto dopo essere stato investito da un mezzo pesante pirata mentre si trovava a bordo di uno scooter Sh 300.

Inutili i soccorsi per l’uomo viaggiava sullo scooter del figlio. In corso le indagini per risalire al mezzo e al conducente, che dovrà rispondere di omissione di soccorso e omicidio stradale.

Un altro incidente è avven uto sull’Alzaia Naviglio Pavese, dove un motociclista di 59 anni ,ha perso il controllo della sua moto ed è caduto, rovinosamente a terra, riportando un trauma cranico e uno al volto. Dopo l’arrivo dei soccorritori, è stato trasportato in codice rosso al Policlinico di Milano.

Infine, questo pomeriggio, attorno alle 16.20, tra viale Famagosta e piazza Maggi a Milano, un uomo di 83 anni ha perso il controllo del mezzo, finendo contro il guardraril. I soccorritori hanno rinvenuto l’uomo in arresto circolarorio e lo hanno trasportato in rosso al Policlinico di Milano.

Un altro grave incidente è avvenuto in via San Carlo Borromeo a Cesano Maderno, dove un uomo di 83 anni, ha perso il controllo della propria vettura, forse per un grave malore improvviso, finito contro una recinzione. Il ferito è trasportato con manovre di rianimazione in corso all’ospedale di Desio.

V. A.