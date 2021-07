Incidenti in montagna, due interventi in provincia di Sondrio

(mi-lorenteggio.com) LANZADA (SO), 25 luglio 2021 – Intervento oggi pomeriggio, domenica 25 luglio, in Valmalenco. L’allertamento è arrivato intorno alle 13:00. Una escursionista, una donna di 70 anni residente a Tradate, in provincia di Varese, è caduta mentre si trovava lungo il sentiero poco sotto l’Alpe Brusada, a quota 1300 metri circa; ha riportato la sospetta frattura di una caviglia. Le squadre della Stazione di Valmalenco, VII Delegazione Valtellina – Valchiavenna del Cnsas (Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico) l’hanno raggiunta, valutata per la parte sanitaria, messa in sicurezza nella barella e recuperata con la tecnica del contrappeso per circa 150 metri, fino alla strada sterrata. Impegnati una decina di tecnici del Soccorso alpino, oltre al Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza e i Vigili del fuoco. Poi la donna è stata trasportata con un mezzo fuori strada fino alla frazione di Tornadri e infine portata all’ambulanza. L’intervento si è concluso alle 15:00.

Mentre, sempre oggi, è stato portato in salvo, illeso, un giovane escursionista del 1992 bloccato in prossimità di uno strapiombo in Val di Mello. L’allertamento per il Soccorso alpino è arrivato a mezzogiorno, per una persona stava gridando e chiedendo aiuto in un punto del bosco in cui ci sono delle placche di roccia che danno su un dirupo, in un posto molto impervio, a circa 1300 metri di quota. Il gestore del rifugio Rasega lo ha sentito ed è riuscito a capire dove si trovava e così ha chiamato i soccorsi. Il ragazzo, residente a Paternò Calabro (CZ), voleva andare proprio al rifugio ma durante l’escursione, arrivato in prossimità del cartello che indica il sentiero Life, si è spostato dalla via che doveva percorrere. Ha preso una traccia secondaria e si è ritrovato in un posto molto brutto, ripido, con le difficoltà aggravate dal terreno umido. Allora ha cominciato a gridare e a fare segnali luminosi. Le squadre della Stazione Cnsas della Valmasino sono partite con il mezzo fuoristrada e nel frattempo è arrivato sul posto l’elicottero di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) di Sondrio. Il tecnico Cnsas di elisoccorso lo ha recuperato con il verricello e portato a valle.